Solo uno de cada tres españoles podrá viajar en Semana Santa... y la falta de dinero es el gran impedimento para hacerlo

La Semana Santa suele ser aprovechada por muchos españoles para pasar unos días de descanso en un lugar diferente a la residencia habitual. No obstante, mientras unos optan por ir a la nieve y otros por disfrutar de los primeros rayos de sol del año en alguna playa, hay familias que no tienen la suerte de permitirse elegir destino y se ven obligados a quedarse en casa.

Así, solo uno de cada tres españoles (32,3%) tenía planeado, a finales de marzo, salir de su lugar de residencia habitual por motivos de ocio y durante varios días consecutivos en Semana Santa. En cambio, el 63,7% asegura no tener ningún viaje preparado.

Dichos datos vienen reflejados en la última Encuesta sobre Cuestiones de Actualidad realizada a 2.571 personas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante el mes de marzo, que, además recoge otras cuestiones como el cambio de hora o el medio que utilizan los españoles para informarse habitualmente.

En este sentido, uno de los motivos principales por el que no piensan darse una escapada es el económico, con un 21,8%. Y es que el aumento persistente de la inflación y el elevado coste de la vida sigue afectando de manera considerable a los bolsillos de los españoles, quienes tienen que descartar la opción de desplazarse.

Además del económico, otra de las razones de peso que manifiestan los encuestados para no viajar esta Semana Santa es el trabajo o los estudios, aspecto señalado por un 22,3% que asegura no tener la oportunidad de disfrutar estos días de vacaciones yéndose a otro lugar.

Tras estos motivos les siguen el hecho de no tener ganas, no gustarle salir o no tener un plan que le motive (16,1%); cuestiones de salud propias o de familiares (12,5%), evitar las masificaciones o viajar en otras fechas (8,7%), disfrutar de la celebración de la Semana Santa en su localidad (8,7%) o motivos familiares genéricos (6,9%).

Las personas que sí se darán un salto a otro sitio durante esta semana, por su parte, apuntan que lo harán con el fin de pasar unos días con la familia (43,2%), descansar en el campo, montaña o playa (24,0%); hacer un viaje de placer por España (16,5%), hacer un viaje de placer por el extranjero (8,8%) o practicar algún deporte (2,4%).

Asimismo, el informe del CIS también recoge aspectos relacionados con las celebraciones típicas de Semana Santa, donde el 23,0% de los entrevistados afirma "asistir normalmente" a las procesiones frente a un 38,8% que dice que "no asiste nunca" y otro 38,0% que asegura hacerlo "en alguna ocasión, pero no regularmente".

En cuanto a los oficios religiosos que se celebran durante estos días, un 55,6% subraya que "no asiste nunca", mientras que un 29,9% ha asistido en alguna ocasión y solo un 14,2% dice que "asiste normalmente".