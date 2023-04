El aeropuerto de Sevilla encara el verano con cifras de récord: 74 destinos y casi 6 millones de plazas ofertadas

Inmersos aún en la resaca de una Semana Santa pletórica, y con el contador de nuevo en marcha hasta el próximo Domingo de Ramos, toca ir pensando, más allá de la inminente Feria, en las próximas vacaciones estivales, cuya organización, para aquellos que tengan previsto volar, se presenta con un amplio abanico de destinos desde el aeropuerto de Sevilla, que este año bate su propio récord de conexiones y plazas ofertadas, con cifras nunca antes registradas en el aeródromo sevillano.

La temporada de verano en San Pablo arrancó a finales del pasado mes de marzo y se prolongará hasta el último fin de semana de octubre. Para estos siete meses, cerca de una treintena de compañías aéreas han programado 5,8 millones de asientos, lo que supone un 10,3% más que en el mismo periodo de 2019, el último año de plena normalidad antes de la pandemia del coronavirus. Estas plazas se repartirán en 32.000 operaciones, incluyendo tanto las salidas como las llegadas, que representan un 1,6% más de vuelos.

En total, San Pablo conectará este verano con 80 aeropuertos de 74 ciudades, de las que 21 son españolas y 53 internacionales, correspondientes a 18 países. Y de todas ellas, 15 (13 internacionales y dos nacionales) se han ido sumando a lo largo de estos tres años, ya que en el verano de 2019 no operaba ninguna de ellas. Cuatro, además, no se habían programado nunca como ruta regular en el aeródromo sevillano: Atenas, Praga, Cork y Trapani. No obstante, hay que tener en cuenta que algunos de estos destinos se irán poniendo en marcha de forma progresiva, según la planificación de cada compañía aérea.

Según los datos facilitados por Aena, los mercados extranjeros que más crecen en esta temporada estival en lo que a plazas ofertadas se refiere son el irlandés, con un 122% más de asientos; el portugués, con un 73% más, incremento que se explica debido a que numerosos pasajeros hacen conexión con Lisboa para viajar a EEUU o a Latinoamérica; y el marroquí, con un crecimiento del 46%. También han experimentado aumentos, aunque en menor medida, los asientos para los vuelos con Francia (6% más), Países Bajos (5%) y Reino Unido (4%).

Conexión con EEUU

Desde el sector de las agencias de viajes son optimistas de cara al verano. La Semana Santa ha supuesto una "recuperación total de la actividad" respecto a 2019, con incrementos que en un principio se preveían de entre un 5 y un 10% y que "posiblemente sean, en una lectura final, de dos dígitos en la mayoría de las empresas vinculadas al sector", asegura a 20minutos José Manuel Lastra, presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla (Aevise).

Esto, continúa, hace prever un "magnífico verano", porque "ha quedado muy claro que hay un deseo por parte de la ciudadanía de volver a recuperar las actividades vinculadas a los viajes", tanto en el ámbito del ocio como en el empresarial, ya que el sector está constatando "cómo muchas empresas recuperan con una intensidad máxima sus viajes para hacer negocio, expandir sus fronteras y conseguir acuerdos comerciales".

En este sentido, el aeropuerto de Sevilla "ha vuelto prácticamente a las mismas cifras de 2019", afirma Lastra, algo que desde Aevise "vemos con muy buenos ojos". Pero, no obstante, las agencias de viajes "seguimos siendo críticas con la gran dependencia que tiene San Pablo respecto a las compañías de bajo coste, en concreto alguna de ellas, que no es la mejor aliada para conseguir el turismo de calidad que todos pretendemos". Toda conexión área con la ciudad, añade, "es bienvenida", pero "hay otras compañías por las cuales hay que hacer una apuesta más determinada".

Respecto a la deseada conexión entre la capital hispalense y EEUU, el presidente de Aevise puntualiza, en primer lugar, que "Sevilla nunca ha perdido el vuelo a Nueva York porque nunca lo ha tenido", y asegura que la recuperación de la conexión con Málaga "es positiva" no solo para esta ciudad. En todo caso, Lastra admite que al sector le gustaría contar con un vuelo director entre EEUU y Sevilla, "y sabemos que se sigue trabajando en ello".

Explica, además, que dicha conexión "sería positiva para cualquier compañía". Primero, porque "vemos cómo el mercado de viajeros norteamericanos hacia Sevilla se ha recuperado totalmente y sigue avanzando a un ritmo importantísimo". Tanto que, durante el último trimestre de 2022 y los primeros meses de 2023 los viajeros estadounidenses se sitúan "entre los tres primeros mercados emisores" hacia la capital hispalense. Y, en segundo lugar, porque "la fuerza del emisor sevillano hacia EEUU va creciendo cada vez más", al igual que el de otras ciudades que forman parte del ámbito geográfico del aeropuerto de San Pablo, como Córdoba, Cádiz y Badajoz.

Por todo ello, Lastra se muestra convencido de que esa conexión "sería un éxito" y confía en que llegará. "¿Será a Nueva York o a otras ciudades?, no lo sabemos, pero sí sabemos que se está trabajando en ello, tanto por parte de la Sevilla City Office [dependiente del Ayuntamiento] como de la Junta de Andalucía". Las conversaciones en este sentido, avanza, "van por buen camino", pero "hay que ser cautelosos, nos dicen, porque todavía no hay nada cerrado".

En cuanto a la ciudad con la que finalmente conecte Sevilla, el presidente de Aevise afirma que "Nueva York está claro que es un destino interesantísimo", pero hay otras ciudades que también serían muy atractivas, como las que están sobre la mesa de la Junta: Miami, Dallas y Houston. "No lo veríamos mal, como tampoco veríamos mal Chicago o Los Angeles", concluye Lastra que, en todo caso, y a nivel personal, apuesta por Nueva York y Miami como los destinos a tener más en cuenta.

Programación de verano desde San Pablo

Estas son las 74 ciudades a las que se podrá volar este verano desde el aeropuerto de Sevilla.