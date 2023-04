José Antonio, en 'First Dates': "Todas las mujeres que he conocido solo me han querido por el dinero"

"En este restaurante animamos al amor, y lo hacemos con alegría y con pasión. Porque el amor alegra nuestro corazón", comentó Carlos Sobera este martes en First Dates antes de que José Antonio cruzara las puertas del restaurante de Cuatro.

"He encontrado mujeres de todo tipo, pero solo me han querido por el dinero y nada más. Llevo solo 10 años, he conocido a chicas que no me han convencido porque todas van a lo que van", afirmó el valenciano.

Y explicó que "soy jubilado y lo digo en serio, todas me han querido por el dinero". El presentador le deseó suerte y acudió a buscar a su pareja de la noche.

Que fue Beatriz: "Soy la primera latina que no es ardiente, soy muy pacífica". Nada más ver al comensal señaló que le había parecido muy bajito.

Beatriz y José Antonio, en 'First Dates'. MEDIASET

Aun así, ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco más y ver si tenían aficiones en común. Algunas de ellas fueron los viajes y salir a bailar.

Cuando José Antonio le contó a Beatriz que ya no fumaba, no bebía y había tenido pocas relaciones, la comensal exclamó: "Lo tiene todo, es perfecto".

"He tenido varias relaciones, pero que siempre han sido con mujeres extranjeras que se me han acercado por el dinero. Es no tengo problemas para ligar con estos ojitos verdes que tengo, pero soy un tipo romántico y antiguo al que no le gusta echar un polvo y ya", afirmó el valenciano.

Esa forma de ser le encantó a Beatriz, que coincidió plenamente con la visión del amor que tenía ella. Al hablar de una posible boda, el jubilado señaló: "Nos conocemos y en un año nos casamos".

Al final, José Antonio sí que quiso tener una segunda cita con Beatriz: "Es una mujer que se merece eso, y más". Ella, por su parte, también quiso volver a quedar "para conocernos más".