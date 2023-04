Cristina sorprende en 'First Dates' por un comentario sobre su hija: "Es lentita, como su padre"

Cristina y Lucía, madre e hija, acudieron este martes a First Dates en busca del amor. Y lo hicieron entrando con fuerza en el restaurante de Cuatro.

Nada más cruzar las puertas del local, Cristina exclamó dirigiéndose a Matías Roure, el barman del programa: "Estoy enamorada de ti", dejando sin palabras a Elsa Anka.

Además, la malagueña afirmó que "tengo mejor culo que mi hija, pero sus tetas me ganan. Pero bueno, estamos las dos buenísimas". Lucía añadió que "mi madre para mí es todo, no muevo un dedo en mi vida sin que ella lo sepa".

Cristina y Lucía, en 'First Dates'. MEDIASET

"Nos llaman las Kardashian del Palo porque tenemos mucho glamour, porque con la clase, se nace", explicó Cristina, que se quedó en la barra esperando a la cita de su hija para conocerle antes.

"Mi hija es la guapa y yo soy el cerebro, es que es como su padre, es lentita", afirmó la malagueña antes de que Anka acompañara a Lucía a su mesa.

Lautaro fue la cita de la joven y, nada más verle, Cristina señaló: "Mi hija se lo come en dos minutos. A ella le gustan los malotes, más mayores, con carácter, y él no lo tiene".

A continuación, la malagueña le desveló que la cita no era con ella, sino con Lucía, su hija: "Tú mírame a mí, pues imagínate el bombón de cita que tienes", le dijo al argentino.

Cristina y Sergio, en 'First Dates'. MEDIASET

Sergio fue la pareja de la noche de Cristina, pero nada más verle, la comensal comentó que "no es mi tipo, no me ha gustado nada físicamente".

Ambas citas fueron conociéndose un poco más durante la velada, pero el equipo del programa no había acertado con los emparejamientos, ya que a la madre le gustaban más jóvenes que ella y a la hija, más mayores.

Al final, Cristina no quiso tener una segunda cita con Sergio porque "somos muy diferentes y, al ser él de Zaragoza y yo de Málaga, la distancia es importante". Ese detalle hizo que el maño coincidiera con la decisión de su pareja de la noche.

Sergio y Cristina, en 'First Dates'. MEDIASET

Lautaro, por su parte, sí que quiso volver a quedar con Lucía porque "necesito conocerla más". Pero la malagueña, en cambio, prefirió no tener una segunda cita: "No soy mujer para él, le veo más como un hermano o un amigo".