El concejal de Ciudadanos en Madrid Pepe Aniorte se da de baja como afiliado ante rumores de su posible fichaje por el PP

El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, ha informado este martes de que ha solicitado su baja como afiliado de Ciudadanos y apuesta por "la unidad del centro y la derecha", ante rumores de su posible fichaje por el PP.

"Creo que el momento político que vive España exige la unidad del centro y la derecha. Los resultados electorales desde 2019 demuestran que los votantes piensan lo mismo, Y creo que la política social a favor de las familias será decisiva en los próximos años", ha expresado Aniorte a través de sus redes sociales.

El delegado ha trasladado su compromiso de trabajar "por las familias madrileñas hasta el final del mandato" y ha asegurado que su deseo es que lo iniciado en estos cuatro años "tenga continuidad en el futuro". "Confío en poder contribuir a ello", ha afirmado.

Hoy he solicitado mi baja como afiliado de Ciudadanos. Para el partido, para mis compañeros en el grupo municipal, para los vocales vecinos, para los afiliados y para Begoña Villacís sólo tengo una palabra: gracias. Gracias por vuestra confianza y dedicación. — Pepe Aniorte Rueda 🇪🇸 (@AniortePepe) April 4, 2023

Además, Aniorte ha agradecido a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y a sus compañeros en el grupo municipal, vocales vecinos y afiliados por su "confianza y dedicación".

Fuentes del entorno de Aniorte han señalado que el delegado y su equipo están "centrados en rematar la gestión llevada a cabo durante estos cuatro años".

Formación de las listas del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este martes por la mañana que haya abordado con la presidenta regional y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, el fichaje de miembros de Ciudadanos para su lista electoral, que está sin confeccionar, pero que contará "con los mejores".

"No he hablado con la presidenta Ayuso de este tema, y la lista todavía no está conformada. Desde ese punto de vista, no creo que esta noticia, desde luego, vaya a influir en su elaboración", ha trasladado a los medios de comunicación desde el Museo de Historia de Madrid.

De este modo se ha referido el regidor a la información adelantada por El País, según la cual el fichaje por parte de los populares de Aniorte, y del delegado de Innovación, Ángel Niño, estaría ultimándose.

Si esto pudiera ser una "traición" hacia la vicealcaldesa, como ella misma ha trasladado, Martínez-Almeida ha insistido en la idea de que su obligación es "hacer una lista con los mejores para el pueblo de Madrid, con aquellas personas que sean las adecuadas para tomar las medidas".