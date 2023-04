Tu horóscopo diario: miércoles 5 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 5 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy las influencias planetarias van a ser algo más positivas y armoniosas que al comienzo de la semana, por ello también te espera un día más favorable y también tú estarás mejor y canalizarás mejor tu energía. Buen día para viajar, tanto si se trata de un viaje de trabajo como por motivos de ocio. Actividad fructífera.

Tauro

A lo largo del día de hoy no vas a parar quieto, ya sea porque así te obligarán las circunstancias y tu trabajo o porque tu mismo afrontarás numerosos asuntos pendientes a la vez, o incluso por ambas cosas. Pero afortunadamente, no va a ser un día malo y resolverás con éxito todas las tareas, ya sean laborales o personales.

Géminis

Gracias a la armónica posición de la Luna y los astros tienes grandes posibilidades de disfrutar de un excelente día, ideal si tienes un trabajo de cara al público o relacionado con la comunicación. Estas cosas siempre se te dan muy bien, pero hoy se te van a dar mejor que nunca. Si tienes que viajar tendrás suerte y felicidad.

Cáncer

Hoy te encontrarás mucho más animado y con ganas de hacer cosas, incluso más extravertido y comunicativo de lo que suele ser habitual en ti. Sin embargo, si la mayoría de las veces te sueles quedar corto y retraerte hoy te podría suceder lo contrario y podrías mostrarte demasiado audaz o anticiparte a las cosas. Ten calma.

Leo

Te espera un día un poco incómodo, de esos en los que surgen problemas de última hora y, en general, todo sale de una forma diferente a como esperabas, como si fueras un barco con el viento en su contra. En realidad al final todo va a ir bien, aunque por otros caminos muy diferentes a los que tú te habrías sentido cómodo.

Virgo

No seas demasiado exigente, ni con los demás ni contigo mismo. Hoy podrías tener ese problema y debes relajarte o tomarte las cosas con más calma. Otros son responsables, pero tú lo llevas a un extremo que parece que te va la vida en ello, al menos eso es lo que te podría pasar hoy, porque además estarás muy nervioso.

Libra

Las cosas no son como parecen y por ello conviene que hoy no te hagas grandes ilusiones. Recibirás una excelente noticia, o esperarás que suceda algo muy bueno relacionado con el trabajo o las finanzas. Sin embargo, debes estar alerta porque hay riesgo de que al final todo se frustre, sea una falsa alarma o pase de largo.

Escorpio

Hoy te dejarás llevar por los sueños, o al menos lo vas a hacer en muchos momentos del día. Te va a costar más de lo habitual pisar tierra y centrarte en los asuntos y obligaciones cotidianas, de todos modos, y a pesar de todo, tendrás un día afortunado o tú lo vas a vivir como tal. Será un día bastante bueno en la vida íntima.

Sagitario

Todo indica que te espera un día bastante armónico e inspirado y si tú pones algo de tu parte te van a ir las cosas muy bien. No podría ser de otro modo, ya que la Luna y varios planetas importantes te van a enviar sus mejores influjos. Conseguirás imponerte sobre enemigos o circunstancias negativas y sacarlas de tu vida.

Capricornio

La vida íntima te va a dar sorpresas muy positivas, ya sea en forma de encuentros inesperados, noticias, vivencias felices en el amor o la vida familiar. La suerte te llega a través de los asuntos del corazón, incluso eso mismo te podría pasar dentro de tu mismo trabajo. Si ya estás de vacaciones el día puede ser aún más favorable.

Acuario

Quizás hoy no sea un día demasiado bueno para ti porque te sentirás con las manos atadas y no vas a poder, o no te será nada fácil, hacer las cosas del modo que tú deseas. La independencia y libertad son de la máxima importancia para ti, pero hoy vas a tener que someterte a la voluntad o al criterio de otros, y te irritará mucho.

Piscis

La influencia del afortunado planeta Júpiter es cada vez más poderosa y no solo te traerá suerte o te facilitará las cosas, sino que te dará una inspiración y una intuición mucho mayor, que harás bien en escuchar y tener en cuenta. Hoy encontrarás la solución a un problema que te ha tenido bloqueado durante bastante tiempo.