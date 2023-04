Fran Rivera ha vuelto a hablar de su primo José Antonio Canales Rivera, y ha dejado claro que no tienen una buena relación, y que su familiar no se centra en su profesión, sino que se dedica hablar de él en televisión. Tras estas declaraciones, Canales se ha pronunciado en Sálvame.

"Toda su vida ha dicho cosas malas de mí, si le hubiese dedicado al toro lo que le dedica a Sálvame...", ha repetido Fran Rivera. "Si algo no puede decir es que yo no le he ayudado en su carrera. Si lo dice es porque está faltando a la verdad", ha lanzado contra su primo.

El torero ha contestado a estas palabras, y no ha dudado en expresar que considera que su familiar no le aprecia: "De la forma que se expresa entiendo que me odia, y a mí me resbala".

"Se debería cuidar más, porque tenemos muchos amigos en común", ha advertido. "Tiene muchas más cosas que callar que yo", ha añadido el diestro. Además, Canales Rivera ha asegurado que su papel en Sálvame siempre es una sorpresa.

"Cada uno lleva su penitencia como puede, y yo llevo la mía aquí", ha descrito el torero. En cuando a la declaración de que Fran Rivera "se tiene que cuidar más", ha matizado: "Se tiene que cuidar física, mental y sentimentalmente".