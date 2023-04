Previstos 9,4 millones de desplazamientos en la segunda fase de la Semana Santa, marcada por temperaturas de más de 30 grados

Aunque probablemente la banda sonora que ameniza los trayectos por carretera en España es ahora bien distinta, plagada de trap y reggeaton, ya lo cantaba Perlita de Huelva a finales de los 60. La precaución que pedía la cantante de copla al "amigo conductor" será crucial en esta segunda fase de la Semana Santa, que comienza este miércoles a las tres de la tarde y en la que la Dirección General de Tráfico (DGT) espera 9,4 millones de desplazamientos. El buen tiempo acompañará a los viajeros a lo largo de estos días, caracterizados por la estabilidad, la escasez de precipitaciones y temperaturas que pueden superar los 30 grados.

Ante este escenario, quien no se puso en ruta el pasado Viernes de Dolores tiene este miércoles una nueva oportunidad para arrancar el coche y disfrutar de las vacaciones de Semana Santa en un destino de costa o montaña, una ciudad monumental o una escapada al pueblo. Esta segunda fase es la más importante de esta Operación Especial de la DGT con 1,5 millones de desplazamientos diarios, lo que representa un aumento del 2,47% respecto a los datos reales de 2022.

Desde el arranque de esta Operación Especial de Semana Santa el pasado viernes y hasta la medianoche del lunes, un periodo para el que la DGT preveía 4,3 millones de desplazamientos, fallecieron en las carreteras 14 persones. No obstante, no se registraron grandes atascos, según ha informado este martes el director general de Tráfico, Pere Navarro. "Entre todos hemos aprendido a planificar los viajes. Sabemos que hay algunas horas en las que, si salimos tenemos, el riesgo cierto de encontrarnos grandes retenciones y, si adelantamos o atrasamos, lo vamos escalonando. No esperamos grandes problemas", ha añadido.

Para evitar fallecimientos en la carretera, que el año pasado ascendieron a 27 en este mismo periodo, Tráfico ha vuelto a llamar a la prudencia al volante mediante el respeto a los límites de velocidad, los descansos cada dos horas o 200 kilómetros, el uso del cinturón... y para recordar estos peligros lanzó el 31 de marzo la campaña 'El alcohol te miente. Solo 0 tiene 0 consecuencias'.

Mayores problemas de circulación

Los problemas de circulación comenzarán a primeras horas de la tarde de este miércoles y podrán alargarse hasta las once de la noche de ese día, con retenciones en las salidas y los accesos de los grandes núcleos urbanos tanto del interior peninsular como de la costa. Los ejes viarios de comunicación más afectados serán la A-3 y la A-4, que va a Levante, y la A-5, que se dirige a Andalucía, según Navarro, y a lo largo de la jornada los atascos se irán desplazando a las zonas de destino. La congestión de las carreteras se repetirá el jueves por la mañana y, a partir de las 13.00, serán especialmente notables en Cataluña y la Comunidad Valenciana, con el inicio de la Operación Especial en esas regiones.

Durante el viernes, continuarán los desplazamientos en sentido salida de las grandes ciudades y podrán provocar circulación densa. En la primera mitad de la jornada, a excepción de en Cataluña y la Comunidad Valenciana, los trayectos serán de corto recorrido a zonas de ocio y esparcimiento próximas a núcleos urbanos. Serán este tipo de viajes los que se mantendrán durante el resto del día y también la mañana del sábado, mientras que por la tarde comenzarán los movimientos de retorno.

La vuelta continuará el domingo en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia, y podrán producirse problemas de circulación especialmente entre la una del mediodía y las once de la noche en autopistas, autovías, carreteras de zonas de costa y, a últimas horas de la tarde, en los accesos de las grandes ciudades. El lunes se producirá el regreso en las regiones donde esa jornada es festiva (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja) y las retenciones se concentrarán allí.

Para afrontar este aumento de la circulación, la DGT cuenta con la totalidad de sus medios tanto técnicos, entre los que se encuentran radares fijos y móviles de control de velocidad, helicópteros y drones, además de cámaras y furgonetas camufladas para el control del uso del móvil y del cinturón de seguridad, y humanos. Además, implantará medidas de ordenación y regulación del tráfico, como la instalación de carriles reversibles y la paralización de obras.

Tiempo estable

Después de la entrada de una DANA este martes, que ha afectado especialmente a la parte oeste de la península y Canarias, el buen tiempo reinará desde este miércoles durante el resto de la Semana Santa. "Será anticiclónico, sin apenas lluvias y con temperaturas que van a subir", ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo, que ha destacado la "estabilidad" de estos días.

Lo más destacable del miércoles será la diferencia de temperaturas entre la madrugada y las primeras horas de la tarde, ya que habrá una gran amplitud térmica, ha detallado Del Campo. Se producirán heladas en puntos del interior, que pueden ser "algo intensas" en la meseta norte, aunque el ambiente será "más templado" por la tarde y se superarán los 20 grados en buena parte del país.

"El tiempo continuará anticiclónico, seco y estable en la jornada de Jueves Santo, con algunas nubes de tipo medio y alto que avanzarán de oeste a este", ha señalado a 20minutos Mar Gómez, meteoróloga de eltiempo.es. El viernes tampoco se registrarán precipitaciones, y el sábado y el domingo seguirán siendo días "muy tranquilos y estables" en los que la ausencia de lluvias seguirá siendo la protagonista.

En cuanto a las temperaturas, irán subiendo desde el jueves, sobre todo las máximas. En algunos sitios del sur pueden pasar de 30 grados el fin de semana, apunta Gómez, mientras que en puntos del interior oeste de Andalucía o de la Región de Murcia rondarán los 30 y en las playas españolas costará encontrar termómetros por encima de los 22. "Las mínimas subirán, pero podemos ver heladas en zonas de montaña del norte principalmente", ha añadido.