Lidia en 'First Dates': "Es guapo, atractivo, espectacular, pero a mí no me pone"

La cita en First Dates entre Lidia y Gustavo parecía ir viento en popa. Ambos tenían muchas cosas en común y la charla estaba siendo amena. La granadina buscaba un chico moreno, con barba y más alto que ella, exactamente como él era. Sin embargo, algo pareció no encajar.

Durante la cena hablaron de las cosas que tenían en común, como sus hijos o las aplicaciones para ligar. Ambos eran muy activos en ellas, por ello, Gustavo tenía claro que no quería ser el "negrito fetiche de nadie". De hecho, incluso llegó a asegurar que "no todos los afros lo tenemos grande, yo lo tengo pequeño", refiriéndose a su miembro. Aunque Lidia no pareció creerle.

Tras las risas, llegó el momento de la verdad. Antes de confesar sensaciones con respecto a esta primera cita, Gustavo se mostraba muy ilusionado: "Creo que como pareja tiene una mezcla de que es guay, buena gente y loca. Esa adrenalina me viene bien".

Lidia, que había asegurado que ella se consideraba bipolar, "no tratada médicamente, pero ella lo dice" hizo honor a su personalidad cambiante. Por ello, confesó a cámara: "A mí no me pone cachonda. Yo lo veo, es guapo, atractivo, espectacular, pero a mí no me pone cachonda".

Así pues, cuando llegó el momento de la decisión final, aunque Gustavo afirmó que sí, sin ningún atisbo de duda, ella se negó. Para la andaluza, "como buenos amigos, sí", pero le faltó algo para tener otra cita.