Sonsoles Ónega, tras el discurso de la reina Letizia en 'Informe semanal', hace una petición a la Casa Real

La reina Letizia retomó recientemente su papel de periodista, aunque solo para el homenaje por el 50 aniversario de Informe semanal, programa que presentó durante el verano del 2000 como una sustitución. Y su discurso no ha dejado a nadie indiferente, no solo por los detalles del despacho en el que estaba, sino por sus palabras. Por ello, una persona que la conoce muy bien ha pedido que se repitan momentos como este.

"En mi caso pasé de puntillas y con la ilusión de poder ver de cerca aquella redacción, que siempre fue el sueño de los estudiantes de Ciencias de la Información. Todos queríamos ser reporteros de Informe semanal", declaró la monarca. "A mis 50 años, Informe semanal forma parte de mi vida".

Además, Letizia se detuvo en la historia de la niña Omaira Sánchez, cuya agonía de 60 horas con el agua al cuello dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo de la tragedia por la avalancha causada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz en Armero, un pueblo del centro de Colombia.

#InformeCumple50 | @InformeSemanal comienza con una felicitación especial: la de la reina Letizia



"Todos queríamos ser reporteros de @informesemanal. No lo conseguí, pero a mis 50 años Informe Semanal forma parte de mi vida. Gracias a todos los que formáis parte del programa" pic.twitter.com/oI1qsugLPv — RTVE (@rtve) April 1, 2023

Su discurso estuvo cuidado al detalle: desde las múltiples felicitaciones hasta los recuerdos sobre su etapa de estudiante y sus inicios en televisión, pasando por un repaso a la historia del programa. Sin embargo, los detalles del plano también parecían estar cuidados.

Vestida con un traje rosa y situada en un despacho con un gran y luminoso ventanal, la reina Letizia demostró su pasión por la lectura con la estantería llena de libros, entre los que se podían distinguir el diccionario de la RAE o Una historia de España, de Arturo Pérez-Reverte.

Pero también se podía ver que tenía la novela de una gran amiga, Mil besos prohibidos, de Sonsoles Ónega. Y es que ambas periodistas trabajaron juntas en la década de los 90 en CNN+ y su relación profesional terminó en una amistad. De hecho, la presentadora de Antena 3 fue uno de los testigos de su boda en 2004.

Ya fuera intencionado o no que este libro saliera de fondo, lo cierto es que para la periodista, el discurso no pasó desapercibido y alabó la profesionalidad de la reina Letizia en Y ahora Sonsoles. Pero no se quedó ahí, sino que hizo una proposición a la Zarzuela.

"Lo que podrían es colgar todos los vídeos de sus discursos en la web de la casa real", pidió, con intención de dar a conocer a los españoles la labor y el desempeño de la monarca. "Así podríamos enterarnos más de lo que dice y podríamos verla más".