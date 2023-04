David Cantero, Ion Aramendi, Jordi Évole, Diego Losada, Óscar Rincón... cuando los presentadores tienen un grupo de música

Que la música transporta a quién la oye, que es una forma de evasión, un modo de abrir la espita de la olla a presión, lo sabe casi todo el mundo. Pero que también provoca ese efecto en quien la hace, sólo lo saben los músicos.

Es lo que les pasa a muchos rostros televisivos, (podemos prometer que hemos buscado presentadoras, sin éxito) que además de su faceta como presentadores tienen otra, más desconocida. Hablamos con Diego Losada (En boca de todos, Cuatro); Jordi Évole (Lo de Évole, La Sexta); David Cantero (Informativos Telecinco); Ion Aramendi (Supervivientes, Telecinco) y Óscar Rincón (Informativos de Deportes, La Sexta) sobre su otro yo: el de músicos.

¿Cómo llega un presentador famoso a subirse a un escenario a cantar o tocar? Las vías son diversas. "Yo era delantero de un equipo de fútbol pero abrieron en mi barrio una escuela de música y mi madre decidió apuntarme a guitarra eléctrica ante mi descomunal enfado", cuenta Diego Losada, que toca la guitarra y canta en la banda Durden desde hace unos cuatro años. "Bastaron 10 minutos de la primera clase para motivarme con la guitarra y no soltarla jamás", rememora el presentador de En boca de todos, que ahora está "eternamente agradecido" a sus padres, que además, cantaban en una coral.

Jordi Évole llegó a la música después de un punto de inflexión vital, su entrevista al ahora fallecido Pau Donés, estando este ya muy enfermo. "No haber sido músico o cantante siempre había sido mi gran frustración", decía el periodista, que tenía el asunto como "tabú" después de una mala experiencia por una temporada que pasó aprendiendo solfeo. "Hasta que después de la entrevista a Pau Donés hay un cambio en mi vida y empiezo a hacer más las cosas que me apetecen. Y un día comiendo un arroz con unos amigos en casa, apareció una guitarra y empezamos a cantar y hacer el tonto", y "sin otra pretensión que pasarlo bien", comenzaron a juntarse los jueves para tocar. Eso desembocó en formar el grupo Los Niños Jesús, con el que lleva tocando desde 2021.

David Cantero, tocando la guitarra. ARCHIVO

A David Cantero la pasión por la música le llegó desde muy niño, pues sus padres ponían música constantemente y le hicieron amarla. Pero para pasar de escuchar a tocar hizo falta el empuje de su hijo Adriano, que es músico y estudia Composición Musical. "Acabé estudiando con su maestro de guitarra, un gran guitarrista y gran maestro, Richi García. Él me convenció de que era posible el sueño 'imposible' de convertirme en un instrumentista. Empecé a estudiar música y guitarra en serio, durante doce años me he dedicado intensamente a ese aprendizaje que ahora da sus frutos", explica el presentador de informativos, en cuya casa hacer música es un imprescindible. "Mi mujer toca el piano, otro de mis hijos también, y el otro además de los teclados toca el violín, el bajo, la batería, en fin, que somos una familia muy melodiosa…", expone. "Ahora estamos pensando en retomar con fuerza con Marengo Club, pues ya he tocado un par de veces con esta banda", dice Cantero, que también tuvo el "privilegio" de tocar con Reverendo Brown.

Ion Aramendi siempre fue "muy musiquero" y adoraba los festivales, los conciertos y la música en vivo. Cuando iba por los 30 años coincidió en Salamanca con unos amigos que empezaban a juntarse para tocar. "Y en una de estas me dijeron, ‘oye, ¿te apetece venir a cantar?’".

Ion Aramendi, con los Pitch & Cols. ARCHIVO

"Empezamos a juntarnos los fines de semana para sonar y empezamos como diciendo 'ah, pues vamos a intentar tocar una canción de este grupo, que me gusta'". Y fueron mejorando hasta que un día, en un ensayo, se hicieron una pregunta: "¿porque no damos un concierto para los colegas?". Y así lo hicieron, en una "parcelita" de un amigo. Allí nacieron los Pitch & Cols hace ya unos 12 años, grupo con canciones en inglés, aunque Aramendi tiene además un amigo con el que ha compuesto canciones en castellano.

Óscar Rincón también se enamoró de la música muy joven. "Cuando era un mico, mi Tate, el hijo de los padrinos de mi hermana, me ponía vinilos sin parar", recuerda. Pasó el tiempo y "un buen día, en los años universitarios", montó un grupo con unos amigos. "Llegamos a dar dos conciertos; los dos lamentables, la verdad", dice divertido, aunque reconoce que lo pasaban bien. "Con los años, empecé a componer mis canciones, chiquititas, de consumo interno. Mi hija Lola es mi mayor fan, de hecho", explica. Esas canciones llegaron a oídos de un buen amigo y de ahí a otro amigo que tenía un estudio de grabación. "Nos liamos la manta a la cabeza y decidimos grabar un disco, Éramos tan jóvenes, que va a salir en breve", dice entre "emocionado y nervioso".

Oscar Rincón, tocando y cantando una de sus canciones. ARCHIVO

Todos ellos coinciden en que tocar es una vía de escape. "Esa desconexión me permite afrontar la faceta profesional, hacer el programa con las pilas cargadas", asegura Jordi Évole, que ha descubierto "la adrenalina que da el escenario". "Cuando estoy tocando, o trasteando con la guitarra, no existe nada más", dice Óscar Rincón, que añade que la música le transmite "emoción, paz, sosiego, energía, ganas de bailar…", "toda una terapia", según la define. Para Diego Losada "tocar relaja y activa la reflexión. Es una forma muy peculiar de poner la mente en blanco o meditar" y además, "la ilusión de componer canciones y defenderlas en un escenario mantiene la energía muy en alto en el resto de facetas de la vida".

David Cantero encuentra la felicidad en coger un instrumento (incluida una guitarra eléctrica roja que deseó tener desde pequeño y que ha comprado ahora). Reconoce que aprender a tocar es duro, pero que "ir ganando maestría y calidad en la ejecución, es una recompensa extraordinaria".

Ion Aramendi la "goza" ensayando, porque es "una vía de escape para tu vida". Sobre todo, tocar en directo, algo que aporta "farra, diversión, una excusa para poder salir de casa y hacer algo que sea creativo y eso siempre suma".

Coinciden además en que su faceta como presentadores y la de músicos no se entrelazan, ni interfieren. "No hay mucha gente que porque me vea en la tele me va a venir a ver cantar, son facetas a veces desconocidas", hace ver Aramendi, que sin embargo, es el que más veces ha llevado a la tele a su grupo. "Los Pitch & Cols hemos tocado en Sálvame, en Sálvame Deluxe, en Hable con ellas, en el Media Fest... hemos tocado como en 5 o 6 programas y no tenemos ni un triste disco sacado", dice bromeando. “Por mucho que disfrute cantando, tengo clarísimo que no deja de ser un hobby”, asegura Évole. Y es que el trabajo es lo primero. "Tuve que cancelar un concierto porque me encargaron un programa de televisión en prime time y se solapaban", rememora Diego Losada, que toca en la sala El Sol del 27 de abril.

"La prioridad es mi credibilidad como periodista. Más allá de eso, la música forma parte de mi vida y mi rutina. Se compagina bien. Luego están los prejuicios de algunos", se lamente Losada, que hace ver que "está bien visto que los periodistas escriban novelas, ensayos, poemas… ¿Por qué no canciones?".

Manel Fuentes, al frente de la banda Spring's Team Europa Press via Getty Images

Otros músicos y presentadores

Hay más presentadores que además tocan. Por ejemplo, Manel Fuentes, que da conciertos junto a los Spring´s Team, con los que lleva más de 10 años homenajeando a Bruce Springsteen.

El Gran Wyoming comenzó en el grupo Paracelso y después se alió con el Maestro Reverendo. Cuenta con dos discos y es socio de un sello, 18 Chulos, junto a otros famosos como Javier Krahe, Pepín Tre, Santiago Segura y Pablo Carbonell, entre otros.