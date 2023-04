El diagrama de las '7R' y qué pasa con la ropa de los contenedores para reciclar

Reciclar la ropa no está de moda. Solamente el 1% de los residuos textiles a nivel mundial acabaron reciclándose en nuevas prendas, ya que estas prendas desechadas acaban por ser convertidas en material aislante, trapos de limpieza o rellenos de colchones, entre otros usos.

Así lo indica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que matiza que, en España, la tasa de recolección de ropa usada es menor que la media de Europa: "Casi todo termina en el vertedero. Según datos de Cáritas, solo se salva un 12 %", explica.

¿Dónde acaba la ropa que se echa a los contenedores?

Las personas que hayan echado ropa usada en los contenedores de reciclaje específicos para las prendas deben saber que, en algunos casos, esta ropa se destina directamente a personas vulnerables mediante roperos de la iglesia o servicios sociales de los ayuntamientos, mientras que en otros casos se vende a precio económico en tiendas de segunda mano.

Otra parte de esta ropa se exporta a África y Asia para su reutilización, pero no siempre son útiles. De este modo, el reciclaje es minoritario a través de los contendores de ropa, ya que la mayor parte de reutilización de textiles proviene de retales sobrantes en fábricas.

Por último, aquellos residuos textiles que no pueden ser reutilizados ni reciclados por su baja calidad son incinerados para valorización energética como combustible.

El diagrama de las '7R'

Teniendo en cuenta que la ropa no es un residuo como los demás, ya que puede ser usada con un fin social, ayudando a personas más vulnerables que pueden sacar provecho de esas prendas que ya no nos valen o no nos ponemos, pero que están en buen estado, la OCU se refiere al diagrama de las 7R como guía para reducir el impacto medioambiental y el sobreconsumo.

Así, estas son cada una de las 7 'erres' que hay que seguir a la hora de comprar, usar y reciclar la ropa: