Gema Aldón, cabizbaja y devastada en su vuelta a España tras tener que abandonar 'Supervivientes' por un problema médico

Gema Aldón ya está en España. La hija de Ana María Aldón tuvo que decir adiós el pasado jueves a su aventura en Supervivientes debido a una lesión en el codo que se hizo durante la prueba de líder.

Tras someterse a varias pruebas médicas, los profesionales determinaron que la joven no podía seguir concursando, puesto que necesitaba reposo para su fisura, que se vio agravada con una infección.

"Me da mucha peña porque tenía muchas ganas de seguir. Espero que la gente haya visto que aun cuando me dolía el codo, seguía pescando y haciendo pruebas. En ningún momento me rendí", fueron las palabras que expresó antes de su marcha definitiva.

La joven ha llegado durante la mañana del martes al aeropuerto de Madrid. Las cámaras de Europa Press han recibido a Gema Aldón, que no se ha querido pronunciar al respecto, pero que con su rostro lo decía todo. Con la cabeza cabizbaja y una mirada devastada y triste, la exconcursante caminaba en silencio por toda la terminal.

Iba acompañada de Isabel y Miriam, la exmujer y la hija de Ginés Corregüela, quienes sí se dejaban ver más animadas, pues regresaban de Honduras después de haberle dado una sorpresa al rey de los bocadillos de TikTok.