El caso de Iván, un joven que está recibiendo una terapia con electroshock en un centro psiquiátrico lleva varios días ocupando gran parte de los titulares de Espejo Público. Este martes, el programa de Antena 3 ha podido hablar en directo con Borja Martínez, abogado de la familia, quien ha informado de que el padre del joven ha amenazado con comenzar una huelga de hambre si la terapia no cesa.

Tal como ha informado Diego Revuelta, se trata de un joven que sufrió un único brote psicótico. Así, no cuenta con antecedentes ni ha vuelto a sufrir otro episodio similar. Fue un juez el que, a través de una sentencia, determinó que el joven seguiría un tratamiento basado en electroshock y, pese a la oposición de la familia, este martes recibirá su cuarta sesión.

Durante su conexión, el letrado ha recalcado que "parece ser" que el joven "no se encuentra muy bien": "Acabamos de recibir noticias de que tiene una hemorragia interna. Desde el hospital han llamado a los padres, pero no van a dar ningún consentimiento".

Desde el plató del matinal, el psicólogo Javier Urra ha explicado que "a veces, el electroshock se emplea en distintas clínicas de España". Unas palabras que ha confirmado el enfermero Héctor Castiñeira, más conocido en redes como @Enfermera_Saturada: "Yo mismo he acompañado a pacientes y he visto cómo les dan esta terapia en el área quirúrgica del hospital. Realmente, el paciente no sufre en ningún momento cuando se le aplica. Cuando se despiertan es como si lo hiciesen tras una anestesia porque el paciente está dormido mientras dura el tratamiento".

Además, Urra ha querido agregar que la técnica "no se emplea como castigo": "Se hace lo menos invasivo posible. Es un tratamiento, generalmente, para brotes psicóticos como este". Además, el psicólogo ha preguntado al abogado de la familia si el joven tiene o ha tenido ideas suicidas y, por tanto, el objetivo de la psiquiatra sería evitar que las lleve a cabo.

Respecto a la hemorragia interna sufrida por el paciente, Castiñeira ha recalcado que es una consecuencia que puede darse en cualquier momento y a cualquier persona. El abogado, no obstante, ha vuelto a explicar que Iván acudió "voluntariamente" al centro hospitalario: "Manipularon lo que expresaba la familia, que querían un tratamiento oral farmacológico".

"Es el primer brote psicótico que tiene. Es un chico que sufrió bulimia en el colegio. Estuvo deprimido por el encierro de la pandemia, pero nada más. Fue voluntariamente al centro cuando, con 30 años, le dio el brote psicótico y la familia no se ha opuesto a ningún tratamiento farmacológico", ha destacado Borja Martínez. Por su parte, Castiñeira ha desmentido la información del abogado apuntando que Iván había sufrido un episodio de epistaxis, lo que se traduce en "un sangrado nasal".

"La familia de Iván está sintiendo esta terapia de electroshock como si fuera una violación. Para ser violado te pueden penetrar oralmente, vaginalmente... Y al final eso te llega al cerebro. Aquí te están penetrando, directamente, con descargas eléctricas masivas en el cerebro", ha sentenciado el abogado de la familia.