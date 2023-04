Lola Lolita vuelve a hacerse viral en Twitch hablando del álbum inédito de Aitana: "Aún no he terminado de escucharlo"

Oficialmente, Lola Lolita ha dado su primer salto a Twitch. Tras aparecer en el canal de su pareja y de su hermana, finalmente ha creado su propio perfil y ha hecho su primer directo en la plataforma de Amazon.

Y como no, ha sido todo un éxito en redes sociales, que cada vez se divierten más con esta nueva faceta de la tiktoker, donde se muestra mucho más natural que con sus habituales vídeos de baile.

En las últimas horas, se ha hecho viral un hilarante momento en el que su hermana Sofía no puede parar de reírse de Lola Lolita por intentar mentir sobre su pasión por Aitana.

'pero este último álbum el cual no he terminado d escuchar' ME DESCOJONO pic.twitter.com/7lzYWMmOtj — k🧢 (@KilianGarcia_) April 3, 2023

"Tengo que reconocer que no era muy fan de Aitana porque no he visto OT", ha comentado: "Este último álbum, el que tengo que reconocer que no he terminado de escuchar aún...".

Se refiere a Alfa, el tercer disco de la cantante catalana que anunció recientemente, pero del que no ha revelado la fecha de publicación. "Si el álbum aún no ha salido", se ríe Sofía.

"Bueno, pero está saliendo...", ha intentado arreglar. En concreto, ha salido el primer adelanto, Los Ángeles. "Esa canción me está gustando mucho y siento que es una faceta nueva de Aitana", ha intentado arreglar.

"Como Lola Índigo también ha sacado álbum...", ha continuado, y ha vuelto a liarse: "Ah no, que tampoco lo ha sacado aún". "No me dejáis explicarme y me estoy poniendo nerviosa", ha concluido entre risas.