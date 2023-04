Feijóo ironiza con la división en Unidas Podemos: "Hace falta mapa y cantimplora para saber qué facciones hay en el Gobierno"

El líder de la oposición ha empleado uno de sus principales mantras, la del 'Gobierno más dividido de la historia', para arremeter contra la crisis interna que atraviesa la coalición del Gobierno a cuenta de la escisión de Unidas Podemos. Desde la capital andaluza, Alberto Núñez Feijóo ha ironizado con la nueva candidatura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a las elecciones generales: "Es necesario un mapa y una cantimplora para saber cuántos partidos, dirigentes, presidentes y facciones conforman este multitudinario mapa político en España".

En consonancia con las críticas que deslizó este lunes el portavoz de campaña, Borja Sémper, acerca de la plataforma Sumar de Díaz, Feijóo ha insistido en que lo que el Gobierno ha pasado de ser un bipartido para ser "un tripartito". Lo que, a su juicio, repercute en el líder socialista, Pedro Sánchez: "Nunca la política española y el número de partidos que han apoyado al Gobierno han sido tantos y han hecho tan débil al presidente".

También ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por "hacer oposición a la oposición y por su tono bronco hacia el PP. "Cuando uno no tiene argumentos, solo tiene descalificaciones. Yo dije que no venia a insultar a Sánchez, sino a ganar las elecciones y hoy me reafirmo", ha afirmado ante los medios.

El líder del PP rentabiliza esta crisis política para ofrecerse como alternativa: con "un partido sólido" y como un "presidente que pueda nombrar y cesar a sus miembros del Gobierno". Feijóo propone un Ejecutivo como el de Juanma Moreno en Andalucía. "Lo que queremos hacer en este 28M es obtener esas grandes mayorías que hemos obtenido en Andalucía. Estoy convencido de que si esto lo conseguimos volveremos a cerrar el capítulo de la división y la resta que ha habido estos años e incentivada en los últimos días para multiplicar y sumar".

Su fórmula pasa por "la transversalidad y la centralidad de la política española abandonada hace cuatro años, recuperar los grandes consensos, el espíritu constitucional, la España de las autonomías y la unidad, el progreso y la modernización".