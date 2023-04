Ya ha pasado más de una semana desde que Georgina Rodríguez dio su sonada entrevista en El hormiguero. La influencer acudió a promocionar la segunda temporada de su docu-reality de Netflix, pero habló de su vida familiar y sentimental con Cristiano Ronaldo y no dejó a nadie indiferente. Fue tal el revuelo por sus palabras que incluso los medios internacionales se hicieron eco, pero ella ha querido desmentir ciertas informaciones.

La modelo hispano-argentina contó en el programa de Antena 3 que había ocasiones en las que otros niños pegaban a sus hijos, pero ellos no se metían en peleas. "Yo les inculco tanto el 'no pegues'... Cuando te peguen tus hermanos, me lo dices a mí, porque si él te pega y tú pegas, os tengo que castigar a los dos, pero si a ti te pegan y tú no pegas, no te castigo a ti", aseguró.

"Son niños muy educados, también te diré que no me gustaría que mis hijos fueran caneando a los demás, así que me siento superorgullosa de la educación que les estoy dando", añadió.

Sin embargo, parece que estas declaraciones se magnificaron y malinterpretaron y hubo medios internacionales que pusieron en entredicho la profesionalidad del colegio de Riad al que van, así como la mala situación que vivían los pequeños. Por ello, Georgina Rodríguez se ha pronunciado sobre ello y ha querido desmentir estas informaciones.

"Algunos medios de comunicación publicaron algunas historias negativas sobre nuestros hijos en la escuela y me gustaría decir que estas afirmaciones son absolutamente falsas", ha defendido en sus stories de Instagram.

"Nuestros hijos estudian en un colegio fantástico, con profesionales maravillosos. Apreciamos el increíble trabajo que hacen por nosotros como familia, como padres y a nivel personal", ha añadido. "Nuestros hijos han encontrado amigos cariñosos y están muy contentos en su nuevo colegio de Riad".

"Afortunadamente, siempre hemos tenido grandes experiencias en todos los países y en todos los colegios", ha concluido. "Admiramos a cada uno de ellos".

Aun así, este story fue el segundo que publicó, pues antes compartió otro, que finalmente borró, en el que hablaba más del colegio: "Agradeceríamos el mismo nivel de respeto y admiración para todos los profesionales involucrados en la educación de nuestros hijos".