Paris Hilton comparte unas tiernas fotografías con su hijo Phoenix

A principios de este mismo año 2023, Paris Hilton y su marido, Carter Reum, daban la bienvenida a su primer hijo, quien llegaba al mundo por madre de alquiler y al que bautizaban como Phoenix Barron porque el primero "significa esperanza, renacer y transformación", así como el segundo es un homenaje a su abuelo. Ahora, ha decidido compartir unas tiernas imágenes tomadas en un estudio junto a su pequeño.

Alejada de su imagen de it girl y socialité a la que acostumbró al mundo durante muchos años, la nueva Paris Hilton, que llegó a pedir a su amiga Kim Kardashian consejos para saber cómo era el proceso de los vientres de alquiler, busca ahora dar un viraje a su vida y convertirse en un referente para madres primerizas más allá de los 40 años —tiene 42—.

Entre otras cosas, gracias a sus memorias recién publicadas. Paris desea cambiar esa idea preconcebida sobre ella —aunque solo por el hecho de haber acudido a la gestación subrogada ya se puede inferir que poco ha cambiado en la escala social de la DJ— y para ello nada mejor que mostrarse como una mujer serena y entregada con su bebé.

Estas nuevas imágenes, en blanco y negro, son fruto de una sesión de fotografía que Paris ha etiquetado como Mommy Monday y en el que no duda en calificar el pequeño Phoenix Barron como "My whole heart". Es decir, "Mi corazón entero".

La publicación ha recibido multitud de comentarios de amistades como su hermana Nicky Hilton, la cantante Rita Ora o la actriz Elisha Cuthbert, así como de fans que estaban deseando ver a Paris Hilton en su rol de madre, algo de lo que había hablado a lo largo de los años.

De hecho, recientemente concedía unas palabras al portal Entertainment Tonight en las que se sinceraba y explicaba cómo le había cambiado la vida tanto a ella como a Carter Reum, con la llegada de Phoenix Barron, aunque los fans ya están especulando que podría volver a ser madre muy pronto, ya sea de nuevo mediante vientre de alquiler o sobre gestación in vitro.

"Cuando está recostado sobre mi pecho y me mira directamente a los ojos, mi corazón es que se derrite y siento que estoy viviendo el momento más mágico de toda mi vida", ha asegurado la socialité.