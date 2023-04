Anabel Pantoja, al ser preguntada sobre Yulen Pereira: "Mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas"

Ya ha pasado casi un mes desde que se anunció la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira y, desde entonces, son muchos los rumores que se están difundiendo alrededor de la pareja. Los últimos, que la dieta de deportista que él seguía podía haber sido un motivo de su ruptura. Sin embargo, la sobrina de la tonadillera, ante esto, no puede evitar reírse.

Durante su visita a la Semana Santa de Sevilla, más concretamente a la procesión del Cristo de San Gonzalo, del que ella es muy devota y llevaba cuatro años sin asistir, la exsuperviviente ha sido parada por los reporteros de Europa Press, que le han preguntado por todo lo que se está hablando de su ex.

"No sé y no quiero saberlo. Mi psicóloga me ha dicho que no me contaminéis con cosas de esas", ha respondido, entre risas. "De verdad que no voy a pronunciarme en eso".

"Yo entiendo tus preguntas, pero de verdad, sinceramente, no te voy a responder a nada de esto porque no quiero y mi psicóloga me ha dicho que no lo haga", ha reiterado. Entonces, el periodista le ha preguntado si estaba en terapia de verdad, a lo que ella ha dicho que sí: "Me preguntas si es verdad, no te lo voy a decir de broma".

Anabel Pantoja ha continuado evitando las preguntas de la prensa y ha repetido que se encuentra bien: "Le deseo a todo el mundo felicidad, que disfrute, porque al final la vida solo es una. Si no se disfruta y se está amargado, pensando... No hablo de Yulen, hablo de la gente. Hay que disfrutar la Semana Santa, la feria, estar con la familia, con los amigos y ya está".

"Yo no pienso que salga nadie rana", ha respondido, sobre Yulen a pesar de su ruptura. "Él es un ser estupendo, no preguntéis cosas absurdas".