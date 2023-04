Drake 'trolea' a Kanye West en su última canción gracias a un audio de Kim Kardashian

Este pasado fin de semana, Drake actuaba en el J. Cole's Dreamville Festival. Y el rapero de 36 años quería sorprender a sus seguidores. Además, pensó que era una oportunidad perfecta para continuar con su guerra contra Kanye West, por lo que consideró que era una ocasión pintiparada para lanzar su última pulla. Y ahí aparece Kim Kardashian.

El artista autor de canciones como One Dance o God's Plan recordó un momento en el último episodio de la serie Keeping Up With The Kardashians en el que la más mediática de la familia, mientras hablaba con su madre, Kris Jenner, detalla cómo descubrió que quería divorciarse de Ye.

En dicha ocasión, Kim dice la frase "I didn’t come this far just to come this far and not be happy. Remember that" ["No he llegado tan lejos para estar aquí y no ser feliz, recuérdalo·, en español] y ese extracto lo ha utilizado en una nueva canción que ha titulado Rescue Me [Rescátame] que ha sacado con su sello Sound 42 dentro de la plataforma SiriusXM y que cantó en directo.

Así, mientras repasaba sus éxitos junto a GloRilla, Lil Uzi Vert y 21 Savage, el músico utilizó un sample de la frase de Kim Kardashian, con quien se rumoreó que había tenido un affaire, aunque tanto la propia Kimberly aseguró que nada más lejos de la realidad.

Eso sí, Kanye acusó a Drake de actuar "como si sílo hubiese hecho" en noviembre de 2021. "Es como si alguien tirara una canica y escondiera la mano", afirmó el también diseñador de ropa, que añadió a la ecuación, una vez ya se había divorciado de la socialité, que la persona de la familia Kardashian con quien había estado su contrincante en el trono del rap mundial era precisamente su exsuegra, Kris Jenner.

Drake revisits Kanye West & Kim Kardashian divorce in new music preview 🔊https://t.co/52WCdDsvQr pic.twitter.com/DuzxKQetxK — HipHopDX (@HipHopDX) April 2, 2023

La matriarca jamás reconoció las afirmaciones sin fundamento alguno que había vertido sobre ella su exyerno. Asimismo, parecía que ambos habían fumado la pipa de la paz después de que en octubre de 2022 Drake le diese un Like a una publicación de Kanye.