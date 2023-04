Belarra: "Al PSOE le resultamos incómodos como socios, dirán que Díaz puede tirar sola, que no le hace falta Podemos"

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general dePodemos, Ione Belarra, ha asegurado que para revalidar el Gobierno de coalición actual, es necesario que Sumar y Podemos alcancen un acuerdo para ir juntos a las elecciones generales.

"Podemos ya ha dicho que quiere que Yolanda Díaz sea la candidata (...) si queremos transformar la realidad, Podemos debe de estar", ha dicho Belarra en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Belarra cree que el PSOE está presionando por detrás para impedir un acuerdo entre los morados y la formación de Yolanda Díaz. "Al PSOE le hemos resultado incómodos como socios de Gobierno(...) van a decir a Yolanda Díaz que puede tirar sola, que no le hace falta Podemos".

Sobre sus aspiraciones de cara a las generales, la secretaria general de Podemos ha dicho: "Yo no me conformo solo con revalidar el Gobierno de coalición, me parece que es importante aspirar a ser la primera fuerza".