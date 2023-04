César: "Conocí 'First Dates' porque mi exnovio vino a buscar pareja cuando todavía estaba conmigo"

"Puedes buscar tu felicidad de muchas maneras, pero si indagas y encuentras el amor, no solamente harás feliz a quien amas y a quien te ama, sino que también te harás feliz a ti", comentó Carlos Sobera antes de la cita entre César y Juanito en First Dates este lunes.

El primero en llegar al restaurante de Cuatro fue el colombiano: "Me trajo a España el amor. Estando en mi país conocí a un español y cumplí mi sueño de venir gracias a él".

"Pero era un hombre casado y me enteré de todo estando aquí. Aparte de por su familia, también tenía una buena posición económica en Barcelona y no se quiso separar de su mujer", recordó el cocinero.

También le contó a Elsa Anka que "tuve otra pareja en Madrid durante dos años, pero fue una relación desastrosa y tomé la decisión de irme a Marbella".

"De hecho, conocí este programa porque mi exnovio salió en este programa siendo mi pareja, pero dijo que era soltero. Es más, el día que vino habíamos quedado, pero me dijo que le dolía el estómago y que no podía", afirmó César.

A continuación llegó su cita, Juan (pero pidió que le llamaran Juanito), que comentó entre risas que "me encantan los santos y colecciono estampitas. Lo que tengo de puta, lo tengo de santa".

"Chinos, filipinos, colombianos o portugueses… me da igual la nacionalidad de los chicos con los que estoy", reconoció el gaditano. Pero César no le gustó nada, ni físicamente, ni que se pintara las uñas o que usara bolso: "Esas cosas a mí no me ponen", reconoció el gaditano.

Durante la cita comentaron sus aficiones o antiguas parejas, pero no llegaron a conectar en ningún momento, y eso que en el fotomatón llegaron a besarse: "No me ha gustado, pero un morreito no se lo voy a negar", afirmó Juanito.

Al final, César no quiso tener una segunda cita con Juanito "porque siento que no tenemos los mismos gustos". El gaditano tampoco quiso volver a quedar porque "me gustan los chicos más altos".

El colombiano concluyó la cita mandándole un mensaje al hombre por el que vino a España para volver con él.