Diego, en 'First Dates': "Soy un tipo como los de antes, de derechas, taurino y religioso"

"Soy un tipo como los de antes, de derechas, taurino y religioso", afirmó Diego en su presentación en First Dates este lunes. Y le confesó a Elsa Anka que "en el amor me ha ido regular".

"Me he casado y divorciado dos veces, pero no descarto una tercera", comentó entre risas. También le contó a la presentadora que era aficionado a ir a campo en busca de setas y espárragos.

Sobre el tipo de mujer que iba buscando explicó que "sea alguien que me quiera y que tenga los pechos grandes, luego ya me fijaré en la mirada que tiene".

Su cita fue Laura, que dejó impactado al cordobés por ambas características, sus pechos y su mirada: "Me ha encantado", admitió el jardinero.

Diego y Laura, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya en la mesa, durante la cena, hablaron de sus aficiones, y coincidieron en que a ambos les encantaba el campo: "Soy feliz estando en mi parcelita con mi caballo, mis perros y mis niños por allí llenándose de barro", señaló la administrativa.

También coincidieron en que ambos tenían hijos, en sus desamores y matrimonios que no habían salido tan bien como esperaban, pero que todavía creían en el amor.

Al final, el cordobés sí que quiso tener una segunda cita con Laura: "Me ha encantado que le gusten los animales". Ella, por su parte, coincidió con el jardinero y también comentó que le gustaría volver a verle: "Me ha caído muy bien".