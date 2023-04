Marina reacciona al tatuaje de su pareja con la tentadora con la que le ha sido infiel: "Lo próximo es que le pida matrimonio"

Marina reaccionó durante la hoguera de excepción de las chicas al tatuaje que Yaiza le hizo a Álex en La isla de las tentaciones. La tentadora le tatuó su inicial en las costillas al joven, bajo la promesa de que sería "para siempre".

Las chicas no dieron crédito a lo que vieron en la hoguera. Cuando la tablet proyectó el proceso del tatuaje, las chicas se sorprendieron y comenzaron a reírse. "¡Ay, que me da la risa!", gritó Naomi.

Al ver las imágenes donde Álex le tatúa tres puntos a Yaiza, Naomi también reaccionó con una frase irónica: "Anda que se va a poner ella su inicial". "Me parece un ridículo y tan patético", dijo Marina.

"A mí no se me ocurre tatuarme la inicial de una persona que he conocido hace una semana", reflexionó Marina tras ver todo el vídeo. "Álex es una joyita, tiene mucha tela. Yo estuve con él porque sí le quería, si no, no aguantaría a alguien como él", continuó.

Tras el anuncio de Sandra Barneda de que no había más imágenes para Marina, esta reaccionó con gracia: "No, si ya lo próximo es que le pida matrimonio".