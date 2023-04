La hoguera más dura para Adrián en 'La isla de las tentaciones': "Me ha arrancado el corazón"

Durante la noche del lunes se emitió el resto de la hoguera de excepción a la que sometieron a los chicos de La isla de las tentaciones. Allí, Adrián vio las imágenes más duras de todo su recorrido en el programa.

Naomi y Napoli practicaron sexo en el baño y en la cama de la chica. Adrián, al comienzo, reaccionó serio, aunque decepcionado con su pareja. "Quiero que sea capaz de explicármelo, aunque hay poco que explicar", dijo refiriéndose a las imágenes.

Tras la respuesta del dolido novio, Sandra Barneda le aseguró que Naomi había tenido los mismos impulsos que él con Keyla, la soltera que le pretende en la villa. "Totalmente. En esos momentos se me ha olvidado, pero luego no puedo olvidarla", se justificó.

Adrián asegura que él y Naomi han cometido los mismos errores frente a las opiniones de sus compañeros



🍎 #Tentaciones11 | #LaIslaDeLasTentaciones11

🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/z6IIXFgkYz — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) April 3, 2023

"Nos hemos equivocado los dos. Estoy seguro de que ella me tiene amor, aunque no esté pensando en mí", afirmó Adrián sobre su novia. Además, cargó contra el tentador de ella: "Con ese tío ella no va ni a la esquina. Fuera de aquí no van a tener un futuro muy duradero".

Finalmente, Adrián rompió a llorar asimilando la dureza de las imágenes. "Mi corazón creo que está en el mar. Me ha arrancado el corazón del todo", confesó. "Necesito volver a ser feliz", dijo para cerrar la hoguera.