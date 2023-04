Muere de hipotermia tras negarse a poner la calefacción por miedo a una factura elevada

Una mujer de 87 años que se negó repetidamente a encender la calefacción por temor a las elevadas facturas de la luz murió de hipotermia profunda tras ser encontrada desplomada en su casa de la localidad británica de Bury. Barbara Bolton fue descubierta por su nieto en la mesa de la cocina sin poder hablar el 11 de diciembre de 2022. Los médicos descubrieron que tenía una temperatura corporal de solamente 28 grados, mientras que una temperatura normal es de 37 grados.

Fue trasladada al hospital Fairfield de Bury, pero murió de neumonía provocada por la hipotermia el 5 de enero, tal como se recoge en la investigación. Joanne Kearsley, presidenta del tribunal, fue informada de que la pensionista contaba con el apoyo de una familia extensa que se preocupaba por ella, pero era testaruda e hizo caso omiso de sus ruegos para que encendiera la calefacción en su casa adosada de Bury (Gran Manchester). El tribunal además tuvo constancia de que su familia la había animado a poner la calefacción y le había dicho que no se preocupara por las facturas, pero ella no hizo caso.

"Lo que se desprende claramente tanto de las declaraciones del hospital como de las suyas es lo mucho que, como familia, se preocupaban y cuidaban de su madre", le comentó el juez a la familia. "Creo que en el hospital quedó claro que lo que ocurrió en casa no fue porque la familia no la animara a encender la calefacción o le dijera que no se preocupara. Está claro que estaba obsesionada con la preocupación de poner la calefacción, sin importarle lo que le dijeran", añadió.

"Por alguna razón, se había atrincherado un poco en la idea de que no podía poner la calefacción por el motivo que fuera. No importaba lo que le dijeran, no iba a hacer nada diferente", explican también en la investigación. En las notas del hospital constaba que no había encendido la calefacción deliberadamente "por miedo a las elevadas facturas de la luz".

En su declaración ante el tribunal, Mark Bolton dijo que su madre no había dejado de trabajar como auxiliar de farmacia en Tesco hasta los 82 años, y que las pruebas médicas presentadas ante el tribunal indicaban que apenas había visitado a un médico de cabecera en su vida. Añadió que los miembros de la familia hablaban con su madre todos los días y la visitaban a menudo, y describió cómo ella encendía un fuego de gas en su sala de estar cuando la gente la visitaba.