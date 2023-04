Podría existir una cuarta mujer en la vida de Ginés, según Kiko Matamoros: "Estaría entre Luisa, la ruptura y los principios de Yaiza"

Ginés Corregüela es uno de los protagonistas indiscutibles de Supervivientes. Y es que la vida sentimental del influencer no para de actualizarse: este domingo, en Conexión Honduras, el concursante le expresaba a su mujer que querría continuar con ella y Yaiza, su presunta novia, viajaba hasta la isla para pedirle explicaciones. Este lunes, Kiko Matamoros ha lanzado una novedad en el historial amoroso del jienense.

Antes de dar la exclusiva, el colaborador ha repasado en Sálvame el historial amoroso del superviviente: "Ginés está casado con su mujer Isabel desde hace 32 años. Desde hace diez años hasta hace tres meses tiene una relación con Luisa. Ella es la que en un momento dado va a la mujer de Ginés y le cuenta que tiene una relación con él".

"La mujer monta en cólera y, después de pensárselo, le dice que la relación se acabó, que no soporta esa humillación. Y solicita la separación. Firman el convenio regulador y establece, según ellos, la relación con Yaiza, que yo creo que viene de un poquito antes", ha proseguido.

"Ginés no ha querido separarse nunca de su mujer, la separación se ha producido por voluntad de ella. Por tanto, me extraña menos que ayer dijera que volvería con su mujer. Pero me cuentan que hay una cuarta mujer en discordia, que es de origen latinoamericano", ha lanzado entonces Matamoros.

Sin revelar los nombres, el tertuliano sí ha situado a los testimonios que le han dado esta información. "Son del pueblo, tengo hasta un informe", ha bromeado Matamoros. Finalmente, ha situado a 'la cuarta mujer' en el eje cronológico de la historia: "Estaría entre Luisa, la ruptura y los principios de Yaiza".