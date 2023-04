Ribó alaba que París prohíba el patinete eléctrico de alquiler: "París se va a parecer a Valencia"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha alabado este lunes que la ciudad de París vaya a prohibir los patinetes eléctricos de alquiler y ha señalado que "París se va a parecer a Valencia".

"Nosotros, en Valencia, cuando nos plantearon unas empresas hacer el alquiler del patinete eléctrico fuimos a ver algunas ciudades y vimos patinetes tirados por la calle por todas partes y cómo estaban aumentando los accidentes por este motivo", ha señalado a los medios, tras visitar las obras del Centro de Recursos de Ruzafa del Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS), que albergará el primer centro de atención temprana de la ciudad.

En esta línea, ha dicho que le parece "muy bien que uno tenga un patinete eléctrico, se consigue con muy poco de dinero", pero no ve "sentido" el alquiler de este tipo de vehículos. "En las bicis sí pero no en los patinetes", ha puntualizado.

Ribó ha mostrado su satisfacción por que la alcaldesa de la capital de Francia haya dicho que los va a prohibir tras un referéndum "porque en cualquier ciudad que tiene patinete eléctrico de alquiler se ve el destrozo que supone, que no puedes ni andar por la calle porque están todos tirados por ahí y me encanta que eso no pase en València".