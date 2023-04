Finlandia llamó a la puerta de la OTAN, esperó a que primero se entreabriera y después acabase de par en par, y ahora ya entrará del todo para sentarse en la misma mesa que los otros 30 aliados. El país accederá a la Alianza Atlántica este mismo martes con la entrega del protocolo de adhesión y se convertirá de pleno derecho en un miembro más de una organización que se ha reactivado con la invasión rusa de Ucrania. La neutralidad de Helsinki acabó siendo más ficticia que real porque la colaboración con la OTAN lleva años siendo constante. Es una historia larga que ahora, en cierto modo, llega al epílogo. Se trata, además, del primer ingreso de un país no salido de la esfera soviética desde la entrada de España en 1982.

Astrid Portero, del European Council of Foreign Relations y analista en El Orden Mundial, explica a 20minutos que "la postura de Finlandia con respecto a Rusia no se puede explicar si no se entiende primero qué ha significado estar haciendo frontera con Rusia: no solo ha definido la forma de gobernar, también ha definido a una sociedad. En los finlandeses de más de 35 años se nota ese componente de ser vecinos de Rusia. Hay que poner las cosas en su contexto". Asimismo, Finlandia "tiene uno de los ejércitos mejor preparados de Europa, con muchísimos reservistas en relación a la población total. El servicio militar sigue siendo obligatorio, y lo es precisamente por ser vecinos de Rusia", esgrime la analista.

Finlandia sí, pero Suecia no

El plan inicial era otro: Finlandia no iba a entrar sola en la OTAN, sino de la mano de Suecia. Así lo expresaron los dos gobiernos en reiteradas ocasiones. Pero llegó el freno turco. El Gobierno de Recep Tayyip Erdogan acusó -y sigue acusando- a Estocolmo de ser "refugio de terroristas" en referencia a miembros del PKK, y aunque en la cumbre del año pasado en Madrid pareció salvarse el escollo más importante Ankara se mantiene en sus trece. Así, Finlandia ha continuado sola en el último tramo, pero Suecia tendrá que esperar por ahora sine die para seguir los mismos pasos.

En la OTAN hay preocupación, pero tienen claro el objetivo final. "No debemos dar la impresión de que Suecia se queda sola. No, Suecia está muy dentro de la OTAN, integrándose en las estructuras civiles y militares. Los aliados están preparados para actuar y es inconcebible que hubiera amenazas o ataques militares contra Suecia sin que la OTAN reaccionara y más aún con Finlandia como miembro de pleno derecho", recordó este lunes el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Aunque el camino de Estocolmo está siendo mucho más empedrado.

Finlandia era, al menos hasta ahora, un modelo de neutralidad a partir del tópico de la 'findalización', que en cierto modo tiene trampa. Finlandia no es un país neutral por elección, sino por obligación. La política de neutralidad de Finlandia se remonta al periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Su interés por permanecer neutral en los conflictos entre grandes potencias fue reconocido por primera vez en un tratado entre Finlandia y la URSS en 1948 (el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua). El Tratado prohíbe a los firmantes unirse a una alianza militar contra el otro, y Finlandia no podía permitir que su territorio fuera utilizado para un ataque contra la URSS. Ese equilibrio con los soviéticos fue forzado para evitar precisamente un choque con el régimen.

Finlandia también estaba obligada a preservar su neutralidad mediante unas fuerzas armadas adecuadas. No obstante, ese estatus no está arraigado en el derecho internacional, y no hay compromisos internacionales para su neutralidad. Esto con los acontecimientos recientes ha cambiado, y tanto Finlandia como Suecia se han mostrado dispuestas a acercarse a la OTAN y, de hecho, el ex primer ministro finés, Alexander Stubb, recordó que esa neutralidad no es firme del todo si se tiene en cuenta la existente colaboración con la Alianza Atlántica.

Un nuevo Gobierno con los mismos planes

La entrega del protocolo de adhesión a la Alianza coincide para el país nórdico con unas elecciones que trajeron este domingo un giro a la derecha. En un resultado muy ajustado, la Coalición Nacional, liderada por Petteri Orpo, se impuso en los comicios, dejando a los conservadores en disposición de liderar el próximo Gobierno pero con muy poco margen respeto a la segunda fuerza, los Verdaderos Finlandeses. La ultraderecha obtuvo su mejor resultado histórico y sobrepasó a los socialdemócratas, de la hasta ahora primera ministra Sanna Marin, que de hecho ahora suena tanto para nueva ministra de Exteriores como para liderar la Alianza Atlántica en el futuro cercano. En todo caso, respecto al atlantismo las cosas no cambian.

Creemos que el ingreso de Finlandia en la OTAN, al igual que el de Suecia, mejoraría no solo nuestra propia seguridad, sino la defensa general de Europa

Los conservadores finlandeses han sido seguramente quienes más han defendido la entrada del país en la OTAN en los últimos tiempos, inclusoi cuando las encuestas ciudadanas mostraban una opinión negativa sobr ese paso. "El Partido de Coalición Nacional ha apoyado la adhesión de Finlandia a la OTAN desde 2006 y sigue haciéndolo. Creemos que el ingreso de Finlandia en la OTAN, al igual que el de Suecia, mejoraría no solo nuestra propia seguridad, sino la defensa general de Europa. En cuanto a la defensa del norte de Europa por parte de la OTAN, Finlandia es una pieza valiosa debido a nuestras capacidades militares y a nuestra posición geoestratégica entre el Alto Norte y el Mar Báltico", recordó Orpo ya en 2022, apelando a la unidad de Occidente frente a la Rusia de Putin.

Una valla en la frontera como mensaje a Rusia

Finlandia cuenta con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia, y eso ahora supone un riesgo que en Helsinki no quieren correr. ¿Entonces? El objetivo pasa por construir una valla metálica a lo largo de más de 200 km como muestra de fuerza frente a Putin. Es un paso para reforzar su seguridad y además cuenta con el visto bueno de la OTAN (pese a que se trata de una cuestión nacional) y de la UE, pues en este caso las competencias en política exterior se encuentran en manos de los Estados miembros. Se tardará entre 3 y 4 años en completar el vallado previsto, según los cálculos que ha hecho Helsinki.

Proyecto de valla fronteriza entre Finlandia y Rusia. Henar de Pedro

En Finlandia busca, aseguran, evitar situaciones como las vividas hace meses en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. De este modo, la ley aprobada para ampliar la valla pretende evitar el uso de los refugiados como elemento de presión sobre la frontera finlandesa, como ya ocurrió en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. El gobierno bielorruso, aliado de Putin, atrajo a los migrantes de Oriente Medio a las fronteras de la UE en Polonia y Lituania, en aparente represalia contra las sanciones de la UE contra Minsk. "Tratamos de enviar el mensaje de que usar a las personas como una herramienta, como vimos que se intentó en la frontera entre Bielorrusia, Polonia y Lituania, no tendrá éxito en Finlandia", explicaron varios diputados en su momento.

El cambio de era para los países nórdicos

El cambio de mentalidad a raíz de la invasión rusa de Ucrania ha sido algo generalizado en el caso de los países nórdicos. Finlandia y Suecia han terminado aceptando el paraguas de la OTAN, aunque los primeros con menos escollos que los segundos. Pero en Dinamarca también se han roto tabúes importantes. Así, confirmó su participación en la política de Defensa común de la Unión Europea, rompiendo con una cláusula de salida que desde hace 30 años mantenía fuera al país en misiones y programas militares europeos.

Dinamarca votó en referéndum el pasado 1 de junio participar en las políticas de defensa de la UE para dejar de lado la exclusión voluntaria del país en esta materia. El 66,9% de los participantes en la consulta votó a favor de a abolir la reserva, en un referéndum que contó con una participación del 65,8%. Debido a esta cláusula, el país hasta ahora no participaba en los programas de Defensa de la UE, no aportaba fondos, ni enviaba militares ni material, de forma análoga a la política monetaria, por la que mantiene su corona y no utiliza el euro.