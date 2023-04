Una inyección de experiencia para el mercado laboral: el aprovechamiento de talento sénior y la búsqueda de empleo más allá de los 45

"Yo pensaba que no iba a encontrar trabajo. Una señora ya de 48 años, habiendo tanta gente joven…". Carmen Abad decidió volver al mercado laboral hace tres años, consciente de la dificultad que entrañaba ese paso tras más de dos décadas volcada en su familia. Su caso no es el único. En España hay más de 1,6 millones de personas de más de 45 años registradas en las oficinas del Servicio Estatal Público de Empleo, según datos del Ministerio de Trabajo. Para facilitar esa búsqueda de empleo, la Cámara de España cuenta con el programa 45+, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo sobre la que ha puesto el foco un foro organizado por 20minutos.

David Navarro, subdirector de empleo, formación y emprendimiento de la Cámara de Comercio de España; Verónica Marco, directora de talento de ALSA; Francisco Valle, consejero delegado del diario 65 y más, y Carmen Abad, beneficiaria del programa 45+, han participado en una mesa redonda moderada por Héctor M. Garrido, redactor jefe de 20minutos, en la que coinciden en subrayar la necesidad de apoyar la reincorporación al mercado laboral de las personas de más de 45 años, que representan el 56% de los casi 2,9 millones de desempleados que hay en España y más de la mitad son parados de larga duración. "Vimos la necesidad de atender a ese colectivo", defiende Navarro.

La cifra es abultada, pero no se trata de números, sino de personas. Abad, que ha dedicado media vida al cuidado de su familia, es un ejemplo de ello. "Tuve tres hijos, el segundo con síndrome de Down, y no podía compaginar mi vida personal con la laboral", recuerda la auxiliar administrativa. "Yo siempre me he dedicado a mi casa, a mis hijos, a mi marido, a mi familia. No he tenido ese espacio mío de realización personal de forma individual. Soy muy feliz con la vida que he tenido, pero quería hacer algo por y para mi", explica sobre la motivación para buscar trabajo tras más de veinte años.

Navarro y Abad durante la mesa redonda, moderada por Héctor M. Garrido (izda.). Jorge París

El detonante fue la incorporación de su segundo hijo al mercado laboral. "Ahora me toca a mí", pensó Abad, que se dirigió a la Cámara de Ciudad Real para prepararse para dar el paso. Allí descubrió el programa 45+, que acompaña a personas de entre 45 y 60 años en la búsqueda de empleo. Ella es uno de los 10.888 beneficiarios a los que la iniciativa de la Cámara de Comercio de España ha orientado desde su puesta en marcha en septiembre de 2020. Casi dos tercios de las personas que han pasado por el programa son mujeres. Y es que la brecha de género en este grupo de edad es marcada. Del total de desempleados de más de 45 años registrados en las oficinas del SEPE, 967.536 son mujeres y 634.802, hombres.

Navarro explica que el "germen del proyecto" fue "intentar paliar la barrera que podía suponer el conocimiento en nuevas tecnologías para el colectivo mayor de 45 años". Pese a su inicio ligado a las TIC, poco a poco el programa se ha ampliado para cubrir de forma íntegra el conjunto de habilidades demandadas por el mercado, no solo las digitales. "Nos dimos cuenta de que había una demanda que iba más allá", reconoce el subdirector de la Cámara de España, que indica que a cada persona que acude al programa se le ofrece un itinerario adaptado a sus debilidades y fortalezas para mejorar su empleabilidad. "Dices cuál es tu curriculum, tu proyección a futuro y te orientan", cuenta en primera persona Abad, que siguió varios cursos para mejorar su preparación y confiesa que al principio le costó volver a estudiar. "Tenía mis propios complejos, pero me dije: 'no te puedes lamentar'", recuerda.

Orientar y formar

"Tenemos los estereotipos de que los sénior son de una forma y los jóvenes de otra, pero es irreal. Estamos hablando personas, de un segmento de población totalmente heterogéneo", recalca Francisco Valle. "Hay gente que tiene brecha digital igual que la puede tener alguien con 22 años, pero también hay gente que tecnológicamente es la bomba", insiste, a la vez que recuerda que en los últimos tiempos se ha incrementado mucho la esperanza de vida, de manera que las personas de más de 45 años tienen todavía mucho talento que ofrecer, algo en lo que coinciden todos los ponentes. "Cuando contratas a una persona, contratas la actitud de esa persona, no la edad", reivindica Abad, que se muestra satisfecha de poder aportar su experiencia de vida a la empresa en la que trabaja como auxiliar administrativa tras su paso por el programa 45+.

"Cada etapa y cada edad tiene cosas diferentes que aportar", añade Verónica Marco, que pone como ejemplo la valiosa "serenidad" que los trabajadores de más de 45 años ofrecen en el sector del transporte. "Somos una empresa con un alto porcentaje de personal operativo de conducción y para esos puestos la siniestralidad que tienen personas con más edad es menor. Es un valor a tener en cuenta", ejemplifica la responsable de ALSA, que reitera que lo importante es "conseguir un enfoque inclusivo" que permita afrontar los retos de forma "más ágil e innovadora". Para conseguir esa "mezcla" intergeneracional, en la compañía apuestan por la mentoría y el trabajo en red, además de fomentar, a través de financiación, la obtención de permisos de conducción por parte de personas de más de 45 años.

Valle y Marco en un momento de la mesa redonda. Jorge París

Valle insiste en que como sociedad "no podemos permitirnos dar la espalda" al talento sénior. "Muchas startups fracasan por no contar con ese componente de experiencia y hay empresas que ya existen que fracasan porque no incorporan gente joven", señala, al tiempo que recuerda que "históricamente" la legislación ha permitido utilizar el despido para "reducir costes".

Orientado precisamente a poner en valor el talento sénior, a través de la red territorial de Cámaras de Comercio, el programa 45+ pretende atender en 2023 a unos 7.000 trabajadores de más de 45 años, porque, tal y como reconoce, el subdirector de empleo, formación y emprendimiento, queda "mucho trabajo por hacer". A juicio de Navarro, más allá de las ayudas a la contratación, iniciativas como el programa 45+ son esenciales porque "cogen a las personas de la mano" y las acercan al empleo. "El beneficiario necesita esa guía, necesita ánimo, tutorización... necesita creer en sí mismo", insiste.

El objetivo es mejorar la empleabilidad de estos trabajadores, pero también cambiar vidas como la de Abad, que, tres años después de decidir volver al mercado laboral, se muestra "feliz", convencida de su valía para la empresa y con la "autoestima" reforzada al sentirse "útil fuera de casa". "Tengo 51 años, pero tengo toda mi vida por delante", expresa ilusionada. "Sé hacer cosas buenas para la empresa, que dan fruto, y me estoy preparando para otros proyectos. Estoy feliz", concluye mirando al futuro de su nueva etapa vital.

David Navarro: "Es fundamental que este colectivo tenga políticas específicas como el programa 45+"

El subdirector de empleo, formación y emprendimiento de la Cámara de Comercio de España, David Navarro, se muestra convencido de la necesidad de apoyar a las personas de más de 45 años en la búsqueda de empleo. "Nos encontramos ante un colectivo que tiene la necesidad clara de integrarse de nuevo en el mercado laboral", expresa Navarro, que recalca la importancia de ofrecer medidas propias. "Es fundamental que un colectivo como este tenga políticas específicas como el programa 45+, para poder adquirir las competencias necesarias para volver al mercado laboral", señala.

La iniciativa de la Cámara de Comercio de España está dirigida a personas de entre 45 y 60 años que busquen trabajo. "Cualquier persona desempleada que tenga 45 años o más -hasta 60- puede acudir a una Cámara de Comercio y allí lo primero que se le va a hacer es un análisis de sus debilidades y fortalezas", explica el responsable. El objetivo de esa evaluación inicial es guiar al trabajador hacia un itinerario formativo a su medida en el que pueda adquirir competencias que mejoren su empleabilidad. Para ello, tal y como expone Navarro, las Cámaras de Comercio "realizan formaciones que pueden estar ubicadas en competencias digitales para compensar el déficit que esas personas puedan tener o incluso hacen formaciones más vinculadas de manera directa a las necesidades que tengan las empresas".

Declaraciones de David Navarro. El subdirector de empleo, formación y emprendimiento, David Navarro.

Carmen Abad: "Cuando mi hijo con síndrome de Down se incorporó al mundo laboral, yo decidí insertarme también"

En sus dos años y medio de trayectoria casi 11.000 personas han pasado por el programa 45+. Una de ellas es Carmen Abad. "He estado desempleada durante 24 años porque me he dedicado a mi familia. Tengo tres hijos y me he dedicado a ellos", explica sobre su situación antes de comenzar a buscar empleo. Precisamente fue en sus hijos donde Abad encontró el detonante para dar el paso: "Cuando mi hijo con síndrome de Down se incorporó al mundo laboral, yo decidí insertarme también".

Decidida a regresar a sus 48 años al ámbito de la administración, en el que contaba con experiencia, Abad se dirigió a la Cámara de Comercio y al Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha (SEPECAM), donde encontró ayuda. "Ellos me acompañaron y me orientaron en qué me tenía que preparar para lanzarme a este mundo", explica agradecida. Tras realizar un par de cursos de comercio exterior y contabilidad, con sus correspondientes prácticas en empresas, Abad consiguió trabajo como auxiliar administrativa en la empresa ciudadrealeña Avam, dedicada al sector inmobiliario. "Estoy superfeliz, porque siempre he sido útil, he sacado a mi familia adelante, pero ahora el tener mi espacio, el tener mi vida, el saber que puedo, que lo hago… la autoestima sube", reconoce.

Declaraciones de Carmen Abad. La auxiliar administrativa Carmen Abad, beneficiaria del programa 45+.

Francisco Valle: "Estamos perdiendo talento como país, algo que no nos podemos permitir"

La edad lastra en muchas ocasiones la búsqueda de empleo, tal y como reconoce Francisco Valle, consejero delegado del diario 65 y más, que señala como ejemplo el alto volumen de desempleados de más de 45 años que hay en España. "Es el segmento donde crece en mayor porcentaje el desempleo", recalca. Según datos del Ministerio de Trabajo, las oficinas de empleo cuentan con más de 1,6 millones de parados que superan el umbral de los 45 años. Representan el 55,98% del total de desempleados registrados, aunque en algunas comunidades como Canarias, Galicia y La Rioja la proporción roza el 60%.

Ante estos datos y convencido del papel de los medios de comunicación a la hora de dar visibilidad al colectivo, Valle subraya la necesidad de apoyar por parte de las administraciones y empresas la búsqueda de empleo entre las personas de más de 45 años. "Se sienten totalmente desprotegidos tanto por las empresas como por las instituciones", indica. Para el consejero delegado de 65 y más darle la espalda a este colectivo no es una opción. Las personas de entre 45 y 60 años representan casi una cuarta parte de la población española. "Estamos perdiendo talento como país, algo que no nos podemos permitir", afirma, instando a las administraciones y empresas a aprovechar el talento sénior.

Declaraciones de Paco Valle. El consejero delegado del diario 65 y más, Francisco Valle.

Verónica Marco: "Contar con talento sénior aporta una experiencia que otro tipo de talentos no nos dan"

Los trabajadores de más de 45 años aportan a las empresas su bagaje personal y profesional, de ahí la importancia de su inserción en el mundo laboral. La directora de talento de ALSA, Verónica Marco, es consciente de ello: "contar con talento sénior aporta una experiencia que otro tipo de talentos no nos dan". Para aprovechar ese talento, ALSA apuesta por la formación, ya que en un sector como el del transporte la capacitación profesional juega un papel esencial. "Nosotros participamos mucho en programas en los que financiamos o cofinanciamos la obtención del permiso de conducción D+CAP", explica Marco, que señala que la edad media de obtención del certificado de aptitud profesional se sitúa en los 39 años.

"Eso nos permite incorporar talento sénior, algo que, para un sector de la movilidad como el nuestro y con la escasez de conductores a la que nos enfrentamos, es fundamental", añade la responsable de ALSA, cuya compañía cuenta además con programas de mentoría, así como con un comité de séniors integrado por trabajadores jubilados. Marco matiza que a cada edad hay "cosas diferentes que aportar". Por ello, tal y como señala la directora de talento, el objetivo es crear un "entorno inclusivo" en el que "la diversidad pueda generar una fuente de riqueza". "Como todas las diversidades, la generacional no es menos", concluye.