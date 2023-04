Los 'tiktokers' Misha y Maeb discuten por redes sociales tras los rumores de relación

Dos mundos de TikTok España chocaron la semana pasada cuando los creadores de contenido, Miguel Misha y Maeb decidieron quedar para conocerse. Retransmitiendo todo en redes sociales, las muestras de cariño en seguida provocaron rumores de posible relación amorosa.

Sin embargo, los bonitos gestos y las buenas palabras a penas duraron 24 horas y, desde entonces, se han enfrentado públicamente, rompiendo un noviazgo que apenas había comenzado.

Maeb pasó de asegurar que estaba encantada con la primera cita, después de meses de tonteo por redes, a quejarse de que Misha solo había ido a verla "para ganar fama". Una acusación que no le sentó nada bien.

"¿Pero como eres tan sinvergüenza?", se quejó Misha en directo, antes de mostrar por historias de Instagram la pelea que han tenido por WhatsApp.

En la captura compartida por Misha, se ve como Maeb le rechaza por su edad y su físico. "No me llegas ni a la suela de los zapatos" o "me das asco", son algunas de las frases que más destacan dentro del mensaje.

"No eres mi tipo, me gustan de mi edad o más mayores y de otro físico", asegura en la conversación: "Tu físico es nefasto y vales una mierda persona". Además, se puede ver como realiza un comentario homófobo, actitud por la que ha sido criticada más veces: "Tú eres gay loco".

No es la primera vez que Meb enfrenta a sus seguidores contra otro tiktoker por decir que la buscan por su popularidad. Por eso, este cruce de acusaciones ha creado una pequeña pelea en TikTok, defendiendo la verdad de ambas partes.

De momento, parece que no van a intentar continuar con la relación o volver a verse, pero en el mundo de las redes sociales todo puede llegar a pasar con tal de generar contenido.