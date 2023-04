La carrera a favor del autismo de Afanya cumple una década: "No es competitiva, sino participativa, para pasar un rato divertido"

Cada año, la Asociación Afanya TGD, formada por una treintena de familias de personas con trastornos generalizados del desarrollo, especialmente con autismo, organizan su ya tradicional carrera solidaria a favor del autismo en la localidad madrileña de Getafe.

Este año tendrá lugar el próximo 23 de abril y los objetivos y la ilusión siguen siendo los mismos que cuando empezaron hace más de una década, "esta es la décima edición y seguimos con los mismos objetivos de siempre, que venga todo el mundo pasar un rato divertido con nosotros, sin barreras, todos juntos en la diversidad y pasando una mañana de domingo en familia. Y la idea gusta, porque la gente sigue repitiendo", nos cuenta Virginia Gil, presidenta de la Asociación.

Se trata, por tanto, de una carrera simbólica -de solo dos kilómetros- en la que lo de menos es cuándo lleguemos a la meta, "no es competitiva, sino participativa, para conocernos, quitarnos el miedo a lo desconocido… Lo primero que me vino a la cabeza para organizar aquella primera carrera fue el miedo que tenemos muchas veces a las cosas desconocidas en general, y en particular a la diversidad funcional. Pensé que una forma de quitarnos ese miedo es que vengan, que no solo nos vean y, sobre todo, que compartan espacios y tiempo con nosotros", explica.

Y parece que la iniciativa gusta, pues cada vez son más las familias que se animan a participar, "empezamos con menos de 300 personas en la primera carrera y justo antes de la pandemia llegamos a casi 3.000, fue subiendo año tras año. En la pandemia estuvimos dos años sin salir porque no nos parecía seguro y el año pasado bajamos un poquito, a cerca de 2.000. Pero este año está siendo increíble, ya tenemos muchas inscripciones y esperamos recuperar las cifras de antes de la pandemia", dice Virginia ilusionada.

Apuntarse a la carrera a favor del autismo es muy sencillo. Cedida

Un mail, dos euros… ¡y a correr!

También es simbólico su precio, de apenas solo dos euros por dorsal, un dinero que, aunque aprovechan para recadar fondos para Afanya, no es el objetivo principal, "mucha gente nos dice que dos euros el dorsal es muy poco, pero nuestro objetivo principal no es recaudar, sino que pasen un rato divertido con nosotros y todos juntos compartiendo el mismo espacio", insiste Virginia, que anima a todo el mundo a participar, "es muy fácil apuntarse. Solo hay que escribir un mail a carrera.afanya@gmail.com, indicar el número de dorsales que quieres y especificar cuánto de ellos son para niños".

Y es que, en esta carrera, nadie va a hace marca, pero sí a llevarse una medalla, pues "todos los menores de 15 años y las personas con diversidad funcional -que llevan un dorsal rojo- tendrán su medalla cuando lleguen a la meta, sea en la posición que sea".

Después de reservar los dorsales, se hace una trasferencia (al número que aparece arriba), se recogen el mismo día de carrera o el día de antes en su sede (Avenida Don Juan de Bordón de Getafe) y a correr. También es posible colaborar con dorsales 0, es decir, que se puede hacer un donativo sin acudir a la carrera.

Pocos, pero guerreros

En Afanya, una asociación formada por apenas 30 familias con personas con trastornos generalizado del desarrollo (TGD), son pocos, pero guerreros y muy bien avenidos, una asociación en la que todos se mojan y participan, "yo la presido -añade Virginia-, pero hay una junta directiva porque nos la exigen para formar una asociación, pero en realidad somos todos los que tomamos las decisiones. Somos una asociación pequeña en las que todos somos iguales".

Por eso, en esta asociación, con pocos fondos, pero con muchas ganas, todos tienen que implicarse, "las familias que se apuntan tienen que participar, porque no tenemos a nadie contratado, sino que lo organizamos y lo hacemos todo nosotros".

Entre las actividades que organizan, sobre todo, actividades de ocio y respiro familiar, que se turnan para planificar y supervisar. Además, desde hace un tiempo, especialmente a raíz de la pandemia, también organizan terapias de habilidades sociales, "aunque no somos una asociación de servicios, en la que pagas una cuota y tienes terapias o tratamientos, también hemos empezado a organizar terapias de habilidades y en breve esperamos continuar con integración sensorial", cuenta.

Para costearlas, piden una pequeña parte a las familias -un 40%- y el resto lo sacan de donde pueden, "tenemos donaciones privadas y algunas subvenciones, pero muy pocas y las cobramos muy tarde, también algo con la carrera, la lotería… cosas muy puntuales. Pero estamos muy contentos, porque trabajamos todos, estamos a gusto y, lo más importante, avanzamos"

Con pequeños gestos como participar en la Carrera a favor del autismo podemos ayudar a que esos pequeños avances vayan un poco más deprisa…