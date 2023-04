Ibai Llanos comparte los resultados de los últimos análisis médicos sobre su ceguera: "No es un tumor"

Ibai Llanos ha actualizado, muy contento, a sus seguidores sobre su estado de salud y la ceguera parcial del ojo izquierdo que le lleva preocupando desde el año pasado.

El streamer vasco ha confesado en más de una ocasión que ha perdido el 90% de la visión del ojo izquierdo, hecho que le dificulta a la hora de jugar o, incluso, leer.

Ahora, ya ha confirmado con los médicos que esa visión no volverá, pero, al menos, de momento, no perderá del ojo diestro, que sigue al 100%. Todo esto lo ha averiguado tras realizarse dos TAC.

"El médico que me atiende es fan de Porcinos", ha recordado, antes de asegurar que "todo está bien y controlado": "No tengo ninguna masa en el cerebro o un tumor".

"El ojo diestro lo tengo sano gracias a la máquina que hace que no genere apneas del sueño", ha comentado, sobre el aparato con el que debe dormir todas las noches desde hace meses.

"Están trabajando para los que tenemos este problema se pueda tratar", ha asegurado: "No me quiero hacer ilusiones porque pueden ser cinco años, diez años o que no pase nunca". Como sea, considera este nuevo avance como una "noticia positiva".