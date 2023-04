Podemos afea a Yolanda Díaz que no defienda de forma "rotunda" la unidad: "Nos preocupa"

La resaca del acto de Sumar de este domingo, en el que Yolanda Díaz anunció su candidatura a las elecciones generales, amenaza con profundizar las ya importantes brechas que existen a la izquierda del PSOE. Este lunes, Díaz aseguró en una entrevista en el diario El País que "Sumar es un revulsivo político" y "no sería un fracaso sin Podemos", que declinó acudir al evento del domingo. Y este lunes, los morados respondieron asegurando sentirse "preocupados" porque consideran que esas declaraciones son la prueba de que Díaz no apuesta "de forma rotunda por la unidad" de la izquierda en las próximas generales.

Así lo planteó este lunes el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, en una multitudinaria rueda de prensa en la que se esperaba que los morados se posicionaran después de haber guardado silencio durante todo el domingo. Fernández mantuvo un tono menos agresivo con Díaz que el que ha tenido en otras ocasiones la formación. Pero dejó claro que en el partido se sienten "preocupados porque Yolanda no ha apostado de forma incontrovertible por la unidad" en sus primeras declaraciones públicas tras el plantón de Podemos en el acto de Sumar.

"Es evidente que somos espacios distintos, proyectos políticos que tienen diferencias, pero no solo podemos llegar a un acuerdo, sino que es necesario que lo hagamos, es una cuestión de voluntad política", señaló Fernández. Podemos, además, insistió en que no contempla "a día de hoy otro escenario que no sea la unidad, llegar a ese acuerdo electoral con Sumar", pero deslizó que es Díaz "la que tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad o si quiere ir a las elecciones sin Podemos".

"No es una cuestión de si hoy es más difícil que ayer llegar a un acuerdo, sino de tenerlo claro, de voluntad política, y la nuestra es conseguir la unidad y llegar a un acuerdo electoral", insistió el coportavoz. Y espetó a Díaz que "todos deberíamos tener claro que no ir juntos a las elecciones sería una pésima noticia, un fracaso", y que "lo que demanda la gente progresista" es que Podemos y Sumar pacten. "Nosotros queremos llegar a ese acuerdo electoral con Sumar porque creemos que la unidad es la condición de posibilidad para poder revalidar el Gobierno de coalición", zanjó.

Fernández, por otra parte, dejó caer que Díaz podría estar recibiendo "presiones" del PSOE para no pactar con Podemos, pese a que los socialistas tendrían muy complicado seguir en la Moncloa si no hay un acuerdo a su izquierda. "Es cierto, y se está comprobando, que va a haber muchas presiones para que no se llegue a un acuerdo", porque "al PSOE no le interesa como socio Podemos, no lo quiere, porque Podemos es el partido que hace posible lo que dicen que es imposible, que negocia de forma incansable aunque le digan que no se puede, porque arrastra al PSOE a políticas verdaderamente transformadoras", argumentó el coportavoz morado.

Pese a esta nueva apelación a llegar a un acuerdo, Podemos y Sumar siguen chocando en una cuestión clave que impide que se desbloquee el resto de la negociación: la forma de elegir las listas para las generales. Fernández insistió este lunes en que los morados quieren que Díaz se comprometa a celebrar "primarias abiertas al conjunto de la ciudadanía", pero la ya candidata ha rechazado firmar un pacto en el que se comprometa a celebrar este modelo de primarias, en el que podría votar cualquier persona. "Tendemos la mano para llegar a ese acuerdo", se limitó a volver a plantear este lunes Podemos.