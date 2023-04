Entrevista

Siendo apenas un veinteañero, Carlos Vives aterrizó en el mundo artístico para emprender una prolífica carrera en la que ahora suma 30 más y que ha llenado de himnos intergeneracionales como La gota fría, Robarte un beso o La bicicleta junto a su amiga Shakira. Ahora los celebra con un inesperado regreso a la ficción en la serie de Disney+ El club de los graves, nuevo disco, Escalona nunca se había grabado así, y varios conciertos por España.

Es un poco como el cantante de la alegría, de buen humor.Sí, tengo esa particularidad. Es como celebrar la tristeza también (ríe). Siempre me llamó la atención de mi país, Colombia, vivir las dificultades en esos lugares olvidados, pero que tienen un espíritu especial. Se escucha muchas veces eso de que la gente que menos tiene es la más te da. Pues en mi pueblo pasa eso. También pasa en el mundo artístico. La gente más generosa en su creatividad es gente muy humilde. Gente culta y formada dentro de su humildad. He tratado de expresar eso que expresan los artistas de donde yo tomé mis primeras canciones.

¿Diría que ahora, a los 61, está en su mejor momento?¡Me haces reír con eso! (ríe). Yo aprendí de los altibajos de estas tres décadas. Al final, el espíritu es lo que le puede salvar a uno. Me quedé como ocho años sin discográfica, pero no dejé de vivir y de ser artista. Donde la vida te ponga a hacer lo tuyo, hazlo con felicidad. Valóralo y no pierdas la alegría y la razón de hacer las cosas. A mi esposa no le gusta que yo hable de esto, pero yo tengo un lugar mágico en Bogotá que no sé si lo tendría si no me hubiese ido mal aquellos años. Para mí es un refugio, un modo de vida para actores, músicos y gente que trabaja conmigo hace ya muchos años. Somos más de doscientas familias.

Ha vuelto a la interpretación. ¿Sentía esa necesidad?En cierto modo, sí. Cuando Disney llega a Colombia, empieza a trabajar con mucha gente con la que yo había trabajado, y esa gente soñaba con que yo volviera a actuar, pero que lo hiciera con un personaje inspirado en mí mismo y que compartiera con ellos toda esa información que he ido aprendiendo todos estos años.

¿Y ha sido así?Sí, porque mi personaje es un profesor que te cuenta todas esas cosas de la industria de la música no te cuenta. Se ve cómo la industria, a través de este personaje, de alguna manera, excluye al músico de origen y trata de uniformarlo todo. Hacer ese personaje ha sido una oportunidad maravillosa.

Es que no solo hay una forma de triunfar.Totalmente. La vida te trae sorpresas con cada artista trae lo suyo, tan único tan puro. Piensas: 'eso no le va a interesar a nadie', y, de pronto, está sonando en el mundo entero (ríe).

Habla del "doloroso camino de entender que no nacieron para la música". Y dice que está basada en su historia. ¿A usted le hicieron pensar muchas veces eso?Claro que me pasó. Escogí un camino que no era el convencional en una industria donde todo el mundo te decía lo que había que hacer. Y lo hice porque me lo pedía el corazón, sin expectativas de nada. Me decían que por ese camino yo no iba a llegar a Hollywood. 'Lo tuyo es esto', 'Tú no vales para esto...'. No entendía exactamente, pero lo que yo sentía hacer era lo que me estaba dando mi fundamento como artista, mi razón de ser en esto. Yo seguí mi corazón, pero la industria piensa en otras cosas.

Carlos Vives, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Mal no le ha ido.¡30 años después aquí sigo! Yo creo que a la gente le ha gustado una forma de ser que yo me creé para ser artista. Más que una canción específica, ha habido una cosa ahí alegre de nuestra forma de ser de nuestro Caribe. A mí me gusta también, por eso siempre me fui por ahí. Nuestra música cae bien, así que lo que he ido haciendo es reinventarme. Además, ese camino que escogí no tiene un final realmente. Ahora todo ha cambiado, computadoras, nuevas tecnologías... Las uso, pero la esencia y la motivación siguen siendo las mismas.

¿Aún hoy sigue teniéndolas?¡Las mismas, de verdad! Es que, al final, escogí representar a mi tierra y a mi gente. A medida que he crecido estos treinta años me he ido dando cuenta del compromiso que tengo con ellos, de entender el territorio que me dio lo que yo hago. Mi concepto es que yo no hago folclore, pero me alimento de folclores, de tradiciones que van directamente relacionadas con el territorio. Algunos tienen la esperanza de que yo sea el artista que salve el folclore, y yo le digo que eso no lo va a salvar ningún disco, sino la tierra y sus gentes.

Usted eligió su tierra, Colombia, para labrar su carrera y su vida. ¿Cree que habría sido de otra manera de haber sido más ambicioso, si se puede decir así?Como grabé novelas y las exportaron, me llevaron a vivir a Puerto Rico. Firmé un contrato con la CBS, grabé en español canciones que otros artistas habían hecho en inglés o italiano y fui de los primeros artistas nominados en diferentes premios, pero a mí siempre me quedaba como el vacío de cuánto de original estoy siendo. Siempre me preocupó más el camino de ser original al de ser famoso. Me decían: 'haz esto, porque eso te va a hacer famoso. El siguiente Julio Iglesias vas a ser tú'. Pero no.

No tragó.Es que yo me fui por ese camino de buscar ser original, mas auténtico y sentirme orgulloso de mi identidad. No sabía por qué lo hacía, pero ahora lo veo más claro. Trabajo sí lo entiendo, porque hago trabajos reales por el territorio.

¿Ahora el concepto de éxito ha cambiado?No lo sé. Lo que sí sé, y te hablo por ejemplo de Colombia, es que después de mí vinieron una serie de artistas que entendieron cosas de esa modernización de patrones nuestros y que se han sumado al concierto de la música pop en nuestro idioma. Han sido diferentes porque han entendido que tienen una identidad. Juanes, que era un joven que soñaba ser un rockero, entendió que la música de carrilera podría ser parte fundamental de su sonido. Hay todo un pop colombiano que vino después de mí que ha sido exitoso, porque no se quedaron en la copia de la copia, sino que ha traído cosas nuevas a la industria. Nosotros fuimos esa chispa para esa nueva generación.

Carlos Vives Este cantautor, productor discográfico, filántropo y actor colombiano, de 61 años, está considerado como el pionero y creador de un nuevo sonido a partir de géneros tradicionales de la música colombiana como la cumbia y el vallenato. Ha ganado dos premios Grammy y quince Grammy Latinos. En España suma un Ondas y dos Premios Amigo.