Marc Márquez y sus inversiones: servicios deportivos, compraventa inmobiliaria y producción audiovisual

De sobra es sabido que la vida laboral de ciertos deportistas de élite puede ser corta, pues llegados a ciertas edades es muy posible que no puedan seguir ejerciendo su profesión, reconvirtiéndose en otras profesiones, normalmente ligadas también a lo que hasta ahora había sido su modus vivendi. Pero el caso de Marc Márquez es todo lo contrario: no solo puede vivir del deporte, sino de otras inversiones que ha ido realizando a lo largo de su vida y que le aseguran un futuro como empresario de éxito.

Desde Vanitatis han pormenorizado todos los caminos dentro del mundo de los negocios que está recorriendo el piloto catalán de 30 años, algo que tiene mucho más sentido al recordar que, en una entrevista con Risto Mejide aseguró que ya se ha llegado a plantear la retirada, aunque esta esté lejos de ser una decisión tomada e irrevocable. "Mi abuelo era partidario, me dijo que ya tenía suficiente para vivir", confesó en el programa Viajando con Chester.

La vida empresarial del ocho veces ganador del Campeonato del Mundo de Motociclismo en tres categorías diferentes comenzó hace 12 años, en 2011, cuando funda como administrador único Macmar Gestions Sportives S.L., cuyas cuentas no se pueden consultar de momento, tal y como explican desde el citado medio.

Dicha sociedad que tiene una actividad principal —"la prestación de toda clase de servicios relacionados con el deporte, ya sea de competición o no, incluyendo no solo la ejecución de competiciones deportivas con un equipo propio como prestando servicios a terceros"— y una secundaria, dedicada a la comecialización "al por menor" de libros "en establecimientos especializados". Se puede inferir, aunque no lo especifican, que se trata de obras de temática deportiva.

A pesar de su buen hacer, no sería hasta ocho años después, en 2019, cuando decidió seguir invirtiendo. En aquel año, además, se desligaría del ámbito del motor para llamar a la puerta del terreno inmobiliario, pues se hace accionista único de Slide & Turn Investment S.L., cuyas cuentas tampoco son públicas.

Esta empresa, cuya administradora única es su madre, Roser Alentà, también progenitora de su hermano, Álex Márquez, está dedicada a la "adquisición, tenencia, disfrute, explotación, gestión, cesión temporal, arrendamiento y enajenación de la plena propiedad, usufructo y nuda propiedad de cualquiera clase de bienes inmuebles".

Aunque su siguiente empresa era dada de alta en 2017, no fue hasta aquel mismo 2019 que Marc Márquez se convertía, junto a su hermano, en socio de Tiempo Después AEI. Esta agrupación de interés económico se creó ad hoc para la película homónima de José Luis Cuerda y que acabaría siendo el último largometraje del genio detrás de La lengua de las mariposas o Amanece, que no es poco.

Comenzó con un capital social de 400.000 euros y con su objeto era "la producción de largometrajes, cortometrajes, series, miniseries y tv movies tanto de animación como en imagen real, así como documentales y cualquier otro tipo de obras audiovisuales incluidas las denominadas cápsulas audiovisuales", si bien tras la cinta de Cuerda no ha vuelto a producir nada.

Pero el mundo audiovisual se ha convertido en todo un filón para Márquez, que desde 2022 se ha centrado en ese terreno gracias a apostar por Fast Brothers Productios AEI, cuyo capital inicial fue de 50.000 euros, y Wakai DPS AEI, que comenzó su andadura de manera más holgada, con más de medio millón de euros.

Ambas están dedicadas, explican desde Vanitatis, al "desarrollo de ideas y proyectos para la creación de obras audiovisuales, así como la adquisición, gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, relacionadas con tales obras. Y la producción, posproducción, comercialización y distribución de las mismas".

Además, en lo que llevamos de 2023 ya ha invertido junto a Álex Márquez en otras dos empresas de producción audiovisual, siendo inversores de Café Para Muy Cafeteros AIE —que ha empezado su actividad con 463.000 euros— y Studio Laserie AIE, cuyo capital social inicial es de casi medio millón de euros.

Pero no ha dejado atrás su gran pasión, porque antes del pasado fin de año fundaba, con 10.000 euros de entrada, Vertical Management S.L., siendo él presidente y consejero delegado, mientras que su hermana también ostenta cargo de consejero —un tercer socio, que fue responsable del patrocinio de Red Bull en el motociclismo, también es consejero, amén de apoderado y secretario—.

La empresa está enfocada en "la representación y asesoramiento de deportistas, tanto nacionales como extranjeros, en cualquier tipo de negocio jurídico, incluido todos aquellos relacionados con su actividad deportiva como aquellos relacionados con la explotación comercial con sus derechos de imagen" y su máximo accionista es Bamboleo Events S.L, una última empresa, cuyo objeto es "el asesoramiento, intermediación, gestión y promoción de eventos y espectáculos deportivos de cualquier naturaleza", que daban de alta este pasado enero.

Es decir, que a sus 30 años Marc Márquez, cuando decida retirarse, tiene por delante todo un abanico de posibilidades, desde seguir apostando por el audiovisual español hasta la creación de eventos deportivos, la representación de neuvos talentos o el sector inmobiliario.