Achileas de Grecia se estrena en TikTok enseñando su apartamento en Nueva York

Los hijos de Pablo de Grecia y Marie-Chantal Miller se han convertido en unos fijos de las redes sociales. Ahora, además de compartir su rutina en Instagram, Achileas se ha estrenado en TikTok con un divertido vídeo en el que deja ver cómo es su apartamento en Nueva York.

En el vídeo, el joven de 20 años aparece junto a su novia, Isabella Massenet, en su casa de Manhattan, que se encuentra a pocos metros de la Universidad de Nueva York. "Hola chicos, ¿cómo estáis? Ya estoy en Tik ok, entrad, dadle me gusta, seguidme, comentad… lo que queráis. He subido un pequeño vídeo que no sé si os gustará, pero entrad a verlo y decidme qué os parece", afirma en dicha grabación.

El estreno en la plataforma de Achileas ha servido para conocer algún que otro detalle de su vida privada. El apartamento tiene unas espectaculares vistas al Soho y comparten aventura con un precioso gato de angora blanco.

Además, ha mostrado sus dotes como actor puesto que no han faltado guiños incluso a míticas películas como Braveheart, pues su música también forma parte del vídeo, que ya tiene más de 24.000 'me gusta' en Instagram y ha hecho que gane 5.500 seguidores en TikTok.

Achileas no podía tener otro estreno en la red social puesto que es estudiante de Artes en la Universidad de Nueva York y se está preparando para triunfar sobre los escenarios y en el mundo del cine.

Ya en 2017 participó en algunos episodios de The Bold and Beautiful, la telenovela que se desarrolla en el mundo de la moda en Los Ángeles. Y es que su amor por la interpretación comenzó hace mucho, tanto que en el colegio incluso representó un monólogo.