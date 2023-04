Cómo añadir las deducciones por ayudas a viviendas protegidas en la declaración de la Renta 2022-2023 en Andalucía

La campaña de la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio de 2022 está por comenzar y por esta razón resulta necesario tener conocimiento sobre las deducciones autonómicas de las que se podrán beneficiar los contribuyentes. En Andalucía existen más de una decena de deducciones y entre ellas se halla una por las inversiones en la vivienda habitual que tengan la consideración de protegidas.

En concreto, se establece una deducción del 5% por las cantidades destinadas durante el periodo impositivo a la adquisición o la rehabilitación de la vivienda habitual. Sin embargo, será necesario que se trate de una vivienda protegida y que el contribuyente tenga menos de 35 años. Cuando se realice la declaración de manera conjunta, el requisito de edad tendrá que ser cumplido por al menos uno de los cónyuges o por el padre o la madre en caso de que se trate de una familia monoparental.

La suma de las bases imponibles general y del ahorro no podrá superar los 25.000 euros en las declaraciones que se realicen de forma individual y los 30.000 euros en las declaraciones que se presenten de manera conjunta. La cuantía máxima de esta deducción será de 9.040 euros al año y estará formada por los gastos originados que hayan corrido a cargo del adquiriente, y en el caso de financiación ajena, la amortización, los intereses, el coste de los instrumentos de cobertura del riesgo de tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios, entre otros.

En los casos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial, el contribuyente podrá seguir aplicándose esta deducción siempre y cuando la propiedad continúe siendo la vivienda habitual de los hijos que tengan en común y del progenitor que continúe viviendo con ellos.

También cabe destacar que en los casos de obras estas deberán cumplir con los requisitos del Plan Estatal de Vivienda o bien tener como fin el tratamiento y la consolidación de estructuras, fachadas o cubiertas. Además, el coste de estos trabajos deberá superar el 25% del precio de adquisición de la vivienda, en el supuesto de que la casa haya sido comprada hace menos de dos años; o del valor de mercado, si la compra se realizó hace más de dos años.

No obstante, cabe destacar que cuando se adquiera una vivienda y ya se haya disfrutado de esta deducción en otras viviendas habituales anteriores, no se podrá aplicar nuevamente la deducción cuando las cantidades invertidas no superen la inversión realizada en las anteriores.