Expulsan de 'Supervivientes' a Gabriela Arrocet: "No tengo nada que hacer aquí"

En ocasiones la audiencia de alinea con un concursante y a pesar de producirse una expulsión, todo el mundo queda contento, tal y como ha pasado con Gabriela Arrocet, que ha sido la segunda expulsada definitiva de Supervivientes.

La hija de Edmundo 'Bigote' Arrocet, estaba ya en la llamada Playa de los olvidados, a donde van los concursantes que la audiencia decide expulsar tras estar nominados. En esa playa conviven tres de esos expulsados, de entre los que la audiencia, con sus votos, vuelve a elegir. El menos votado es el expulsado definitivo.

Podría ser un momento triste si el o la expulsada quiere quedarse en los Cayos Cochinos, pero no es el caso, pues Gabriela estaba sufriendo mucho las duras condiciones de vida de ese parque natural en Honduras, donde el tiempo no acompaña en esta época del año.

Jaime Nava y Artùr Deinese se enfrentaban junto a ella en la expulsión y al ser salvados pasarán al menos una semana más en Supervivientes. "Son los mejores supervivientes, están tan compenetrados, yo no tengo nada que hacer aquí, ustedes se merecen estar aquí con todo, son unos valientes y unos guerreros", decía de ellos Gabriela.

Y es que además, Arrocet lo estaba pasando mal por problemas en los oídos. "Estoy enferma de los oídos, este lugar es un infiernillo, el viento no para, yo no puedo estar con los oídos al descubierto, lo he pasado muy mal. Yo no sabía lo que era, nadie sabe hasta que viene y esta playa es lo más duro que hay", decía antes de irse definitivamente.