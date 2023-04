El mensaje de despedida de Shakira con indirectas a Piqué: "Gracias a todos los que allí me animaron y secaron mis lágrimas"

Este domingo, Shakira abandonó definitivamente Barcelona junto a sus hijos destino Estados Unidos. "Se desconoce a dónde irá mestos días, pero el destino será Miami", informó María Patiño en Socialité.

La cantante, que le había comunicado a Piqué que su marcha a Miami era inminente y que sus hijos comenzarán su curso escolar el 11 de abril, se dejó ver este domingo, cuando materializó su decisión, saliendo en furgoneta de su casa en Barcelona rumbo a El Prat.

Allí esperaba la prensa, que le deseó suerte y le agradeció esta década viviendo en la Ciudad Condal. Ella, como gesto a esos buenos deseos, se giró y les tiró un beso a los reporteros con un amable "gracias".

Ya en el avión, la cantante se despidió formalmente de la Ciudad Condal y de sus fans españoles, eso sí, sin olvidar a Piqué, para el que hay alguna que otra indirecta.

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", comienza la artista en su Instagram.

"Gracias a todos los que surfearon junto a mi tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad. Para ustedes solo un hasta luego y, como decía tantas veces mi padre, nos vemos en las curvas", remató Shakira.