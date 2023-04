Tu horóscopo diario: lunes 3 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el lunes 3 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La nueva semana se iniciará para ti de forma un poco inestable, en parte también porque tú no estarás del todo bien y muchas tensiones o preocupaciones te van a traer inquietud o desasosiego. A pesar de todo, al final todo te va a ir bien y saldrás airoso de las dificultades o sorpresas que la vida te vaya poniendo en el camino.

Tauro

Hoy no te levantarás con un estado anímico demasiado bueno e incluso los comienzos del día no serán demasiado agradables en el trabajo u otros asuntos. Sin embargo, las cosas se irán poniendo mejor según pasen las horas y el final será satisfactorio. A pesar de todo hoy te vas a sentir, en general, preocupado o melancólico.

Géminis

El comienzo de semana no va a ser muy agradable para ti, ya que te encontrarás muchos más problemas y asuntos a resolver de los que te imaginabas, o todo se complicará y se atascará sin que puedas evitarlo. En cualquier caso, no te dejes llevar por la impaciencia o los nervios, tan solo son dificultades de carácter pasajero.

Cáncer

Muchos temores e inseguridades suelen acompañarte siempre en el camino de tu vida, y generalmente detrás de todos ellos no suele haber nada real, sin embargo, lo que sí es cierto y real es que tu corazón siempre está lleno de buenos sentimientos y sueñas con hacer un mundo mejor, pero a eso no le das casi ningún valor.

Leo

Por mucha pasión, coraje y agresividad que le pongas a las cosas no vas a conseguir que todo vaya mejor o más rápido. Según la influencia de los astros te encuentras en un excelente momento, y si hay cosas que se te atascan o incluso no salen deberías pensar que es porque en realidad quizás no te convienen tanto como crees.

Virgo

Comienzas una semana que en lo laboral será corta, pero muy buena para ti. La Luna transitará hoy por tu signo y hará que te sientas más inspirado, sobre todo a la hora de hacer negocios o tomar decisiones relacionadas con el trabajo y las finanzas. Te espera un día muy favorable y fructífero, y más optimista que de costumbre.

Libra

Tienes fama por tu carácter diplomático, pacífico y equilibrado, sin embargo, hoy no harás honor a tu fama porque desde un principio te mostrarás mucho más impaciente, nervioso e incluso agresivo. Las cosas no salen como tú quieres o no caminan al ritmo que tú desearías, pero en realidad todo avanza mejor de lo que crees.

Escorpio

No todos los que te ofrecen su amistad, su ayuda o su colaboración son tan buenos y generosos como crees. En este momento los mayores peligros no vienen de los enemigos, a los que conoces y te proteges de ellos perfectamente, sino más bien de los amigos y otras personas de las que te fías, pero ahí hay una manzana podrida.

Sagitario

Este será uno de los signos más armónicos o favorables en el día de hoy, lo cual no es de extrañar porque tienes importantes planetas que te están enviando sus mejores influencias. Afrontarás el comienzo de la semana con optimismo, pero al mismo tiempo con frutos favorables en tu trabajo. Muy bien dispuesta para los viajes.

Capricornio

Una posición muy favorable de la Luna, Venus y otros planetas te traerá como resultado un comienzo de semana prometedor y favorable, tanto en los asuntos de trabajo y otros temas mundanos como en la vida sentimental y familiar. Te espera un día agradable y alejado de graves tensiones o problemas, todo fluirá en armonía.

Acuario

La semana se va a iniciar para ti con un día bastante agobiante en el que se agolparán los problemas y asuntos pendientes, o al menos tú lo vas a sentir de este modo. Pero, por fortuna, tras una mañana bastante crispada y difícil todo va a mejorar mucho a partir de la tarde, o simplemente tú verás las cosas con mucha más calma.

Piscis

Hoy prácticamente pasarás del negro al blanco en el transcurso de un día que no tendrá término medio. Lo iniciarás sumido en un estado anímico bastante ofuscado y pesimista, pero las circunstancias irán cambiando a mejor y a lo largo de la tarde te vas a ir animando cada vez más y viéndolo todo de un modo más favorable.