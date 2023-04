Victoria Federica, en ropa interior en una noche de fiesta con amigos

Convertida en referente para el mundo de la moda, Victoria Federica ha dado mucho que hablar, precisamente, por el último outfit elegido para una noche de fiesta con amigos.

La nieta del rey emérito, que roza los 250.000 seguidores en sus redes sociales, ha deleitado a sus seguidores con un atrevido conjunto: un favorecedor corsé lencero de encaje y color negro, una prenda de ropa interior que dejaba al descubierto su abdomen y que conjuntaba con un pantalón denim.

En otro de los stories de Instagram también se ve a la hija de la infanta Elena y Jaime Marichalar con un mini top cut out, una de las tendencias que arrasan entre el público joven.

Hace unos días, el influencer Telmo Trenado reconoció haber compartido discoteca en numerosas ocasiones con Victoria Federica y Froilán, con quien tiene "amigos en común", durante sus noches de fiesta en Madrid.

Victoria Federica. INSTAGRAM

A la nieta del rey, la supera, según comentó. "Es muy maja, me la he encontrado varias veces por ahí", explicó: "La vez que la vi estaba bastante formal porque estaba con su novio, ahora su ex, se retiraron pronto y yo me quedé hasta tarde".

Sin embargo, está seguro de que "le va la fiesta": "A algún after habrá ido". Un tipo de locales en los que es más habitual encontrarse a Froilán, reveló.