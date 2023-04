Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU en medio de críticas internacionales

Rusia ha asumido este sábado la presidencia de turno mensual del Consejo de Seguridad de la ONU entre las críticas de Ucrania y sus aliados que recuerdan a Moscú sus reiteradas burlas al sistema legal internacional.

Cada uno de los 15 miembros (cinco permanentes y 10 rotatorios) que integran el Consejo de Seguridad asumen la presidencia durante un mes. La última vez que Rusia presidió el máximo órgano decisorio de la ONU fue en febrero de 2022, cuando lanzó su invasión a gran escala sobre Ucrania.

Además es la primera vez que el presidente de un país que preside el Consejo de Seguridad tiene una orden de detención internacional por crímenes de guerra. El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió el mandato el mes pasado por la deportación forzosa de menores de orfanatos ucranianos.

El puesto presidencial no otorga especiales prerrogativas, aunque el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha destacado en declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS que les permitirá "supervisar" determinados debates, incluido el relativo al del control de armas. Así, plantearán la necesidad de "un nuevo orden mundial" que "sustituya al orden unipolar".

Ucrania ha protestado insistentemente que Rusia ocupe la presidencia del Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos ha respondido que no puede impedir que Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad y con derecho de veto pueda asumir el puesto. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y China también tienen derecho de veto.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha respondido que "desgraciadamente Rusia es miembro permanente del Consejo de Seguridad, por lo que no existe ninguna vía práctica a nivel legal para evitar esa realidad". Además ha advertido de que Moscú va a "seguir utilizando su asiento en el Consejo para difundir desinformación" y justificar su invasión de Ucrania.

En febrero de 2022 Rusia ya vetó una resolución de condena de la invasión de Ucrania. China, India y Emiratos Árabes Unidos se abstuvieron. En septiembre Moscú vetó una resolución que pedía que diera marcha atrás a la anexión de cuatro regiones de Ucrania. Brasil, China, Gabón e India se abstuvieron.

Desde Kiev han expresado su rechazo más absoluto. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha calificado los hechos de "absurdos y destructivos". "Hoy el estado terrorista ha empezado a presidir el Consejo de Seguridad de la ONU", ha apuntado en un discurso publicado por la Presidencia ucraniana.

"Ayer el Ejército ruso mató a otro niño ucraniano, un bebé de cinco meses llamado Danilo, de Avdiyivka, en el Donbás. Sus padres resultaron heridos. Artillería rusa... Uno de los cientos de ataques de artillería que el estado terrorista lanza cada día. Y al mismo tiempo Rusia preside el Consejo de Seguridad. Es difícil imaginar algo que sea tan evidente como esto para demostrar el hundimiento completo de estas instituciones", ha reprochado.

Zelenski ha denunciado que "no existe una forma de terrorismo que no haya sido perpetrada por Rusia" y "no existe motivo que pare la reforma de las instituciones globales, en particular la del Consejo de Seguridad de la ONU". "Una reforma claramente necesaria que evite que un Estado terrorista o cualquier otro Estado que quiera ser terrorista no pueda perturbar la paz. Los terroristas deben perder, deben rendir cuentas por el terror y no deben presidir nada", ha remachado.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha descrito el hecho como "un mal chiste" que ha vinculado al Día de los Inocentes de la tradición anglosajona, el April's Fool Day, que se celebra precisamente el 1 de abril.

"Rusia ha usurpado su sitio", ha dicho Kuleba, cuyo Gobierno lleva un año pidiendo una mayor contundencia contra Moscú en el seno de la ONU. "El mundo no puede ser un lugar seguro con Rusia en el Consejo de Seguridad", ha añadido el ministro, utilizando en su mensaje la etiqueta #InsecurityCouncil ("Consejo de Inseguridad").

Para el asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak es "otra violación del derecho internacional". Rusia, "una entidad que hace una guerra agresiva, incumple las normas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal, destruye la Carta de la ONU y hace dejación en seguridad nuclear no puede presidir el organismo de seguridad más importante del mundo", ha apuntado.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió ya el año pasado una reforma o la "disolución" del Consejo de Seguridad ante su incapacidad por el veto ruso a impedir la invasión militar rusa del este del país.