Tu horóscopo diario: domingo 2 de abril de 2023

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 2 de abril de 2023. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy mostrarás al exterior tu lado más líder, de hecho te pasarás el día mandando y organizando la vida de unos y otros, tanto en tu hogar como cuando te juntes con amigos y en las relaciones sociales. No será un mal día para ti y tampoco tú se lo vas a estropear a otros, pero sentirás una gran necesidad de estar al mando.

Tauro

Si hoy quieres disfrutar de un día feliz deja que todo fluya, no intentes organizar las cosas o llevar todo por donde te interesa porque de ser así las cosas no te saldrán bien. Hoy puede ser un gran día para ti, pero irá por senderos diferentes a los que te esperas. No debes hacer planes porque se van a desbaratar totalmente.

Géminis

Por encima de todo, este va a ser un día ideal para que salgas de casa, quizás para realizar un pequeño viaje, tomar contacto con la naturaleza, reunirte con amigos y buscar la alegría o la diversión en cualquier actividad de tipo social. Pero por encima de todo, lo importante es que hoy tendrás un día feliz y lleno de armonía.

Cáncer

El día se presenta para ti con algunas dificultades, pero los peligros no están en el exterior sino sobre todo en tu interior, ya que hoy, ya sea por alguna razón o simplemente sin ella, te podría dar el bajón en el momento más inesperado o por el motivo más inesperado y quizás busques la soledad o te muestres más irritable.

Leo

En líneas generales hoy todo va a salir como tú deseas o de un modo bastante parecido, pero, sin embargo, sin saber por qué en muchos momentos te mostrarás irritable, agresivo o despótico con las personas que tienes a tu alrededor. Al mismo tiempo tendrás ganas de hacer muchas cosas y no te va a ser nada fácil relajarte.

Virgo

Este día va a estar protagonizado para ti por el amor y el mundo de los sentimientos, que suele ser un ámbito en el que no te manejas nada bien. Sin embargo, hoy tendrás muchas posibilidades de disfrutar de un día feliz, o acercarte mucho a ello, ya que el amor te va a dar una alegría inesperada que te llenará de ilusiones.

Libra

Este será, sin duda, uno de los mejores signos en el día de hoy porque algo que deseas mucho y desde hace ya mucho tiempo se te va a hacer por fin realidad, y además lo hará de forma inesperada o por caminos que no imaginabas. Tú esperas vivir un día normal, pero en realidad te podrías encontrar algo mucho más grande.

Escorpio

No te impacientes porque las cosas que estás esperando van a llegar en su momento y por caminos de armonía, pero de nada te va a servir encolerizarte o pretender anticiparte a los acontecimientos. Hoy podrías pasar un día tenso y crispado y hacerlo pasar a quienes te rodean, pero eso no te acercará a lo que quieres conseguir.

Sagitario

Gracias a la excelente disposición de los planetas hoy te espera un día muy placentero e ideal para pasarlo con tu pareja o los seres más queridos. Sin embargo, no comenzará demasiado bien, pero luego todo irá mejorando según avance el día, y sobre todo por la tarde. Necesitas descansar y el destino te va a poner los caminos.

Capricornio

Te será difícil relajarte y descansar porque no podrás sacar de tu cabeza multitud de problemas y preocupaciones relacionadas con el trabajo y los asuntos financieros. En realidad esta será la tendencia general para todo el fin de semana, aunque podrías ahorrártela porque al final podrás resolver con éxito todos los problemas.

Acuario

En lo que se refiere a la amistad tú sueles dar bastante más de lo que recibes, y esa es la sensación que vas a tener a lo largo de este día en el que hay riesgo de que te lleves alguna amarga decepción. Sin embargo, no te arrepientas de haber sido generoso o de haber ayudado a aquellos que lo necesitaban, el destino te lo pagará.

Piscis

La Luna se encontrará hoy afligida por Marte, el planeta de la guerra, y con razón o sin ella vas a estar más irritable o airado de lo que es habitual e incluso existe el riesgo de que tengas algún violento desencuentro, o incluso discusión, con tu pareja o las personas con quienes convives, pero deberías esforzarte por evitarlo.