Cómo limpiar para que no haya cucarachas

La llegada de la primavera y, con ello, del buen tiempo, no siempre es una noticia positiva, ya que el calor es una de las principales causas de que proliferen insectos como las cucarachas, tan temidas por algunos. Tal es su capacidad de adaptación y reproducción, que no resulta extraño encontrarlas en casa. Pero, si esto sucede, no hay que perder los nervios: hay trucos que ayudan a limpiar el hogar de forma correcta y acabar con ellas.

Es habitual que las cucarachas se instalen en espacios como la cocina, donde pueden acceder con facilidad al agua y la comida. Además, es una de las zonas de la casa donde suele haber más grietas, sobre todo, debajo de los electrodomésticos. De ahí la importancia de revisar todos los rincones del hogar cada cierto tiempo.

Si se descubre alguna cucaracha o, peor aún, una plaga, conviene poner en práctica los consejos que se explican a continuación y que son vitales para acabar con ellas o prevenir su aparición.

Pasos para limpiar la casa y que no haya cucarachas

Acabar con una plaga de cucarachas no es precisamente una tarea sencilla por lo que, cuanto antes se combata su presencia en casa, más fácil será evitar que esto se convierta en un problema de higiene y salud, puesto que pueden contaminar alimentos o transmitir enfermedades o bacterias.

La mejor forma de impedir la aparición y reproducción de estos insectos es realizar con frecuencia limpiezas profundas en la cocina y los baños, donde se encuentran con más asiduidad. Esto es fundamental hacerlo, en especial, en los meses más cálidos, dado que las altas temperaturas ayudan a su aparición.

Por ello, se recomienda retirar muebles y electrodomésticos, y desinfectar debajo para eliminar posibles huevos que hayan podido quedar: se pueden usar productos como el amoniaco o la lejía. Para limpiar el interior de muebles o despensas, es mejor utilizar productos menos tóxicos, como vinagre o alcohol.

A su vez, hay que tirar la basura todos los días y no dejar restos de comida en el fregadero durante mucho tiempo. A ello se une la necesidad de sellar grietas o agujeros por los que puedan entrar o alojarse.

Con qué productos se puede impedir que aparezcan

Si hay una cuestión que de verdad es importante para evitar que las cucarachas entren en casa es tenerla limpia. Pero si, aun así, se descubre una plaga en el hogar, es posible utilizar productos industriales o naturales: