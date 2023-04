Laura, hija de Ginés Corregüela, cuenta la conversación de su padre con otra mujer: "Me escondí debajo de la cama y oí algo raro"

Laura, la hija de Ginés Corregüela (concursante de Supervivientes 2023), se enfrentó durante la noche del viernes al polígrafo del Deluxe. Allí, la joven puso como condición no coincidir con Yaiza, la pareja de su padre, quien era su amiga.

Una de las preguntas que le formuló Jorge Javier Vázquez fue que si alguna vez le había ocultado a su madre las infidelidades de su padre. Ella contestó que no. "Miente", anunció Conchita, la poligrafista.

"Yo no sé nada de mi padre de infidelidades", recalcó Laura. "Cuando era más pequeña escuché una conversación telefónica de mi padre con una mujer", se justificó. "Cuando le escuché entrando en la casa, me escondí debajo de la cama y oí algo raro", continuó.

"Salí de debajo de la cama llorando y él me dijo que no pensara lo que no era. Quería contárselo a mi madre, pero él me juró que no era lo que yo pensaba", recordó la joven.

Laura se rompió a llorar debido a que su madre "está por encima de todo" para ella: "No he mentido porque es mi verdad. No pude contárselo a mi madre porque él no me dijo que sí".