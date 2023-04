Jadel conquista la segunda gala de 'Tu cara me suena': "Esto ha sido una bestialidad absoluta"

Jadel consiguió que el jurado y el público de Tu cara me suena volvieran a coincidir en la valoración de una actuación del programa con la máxima puntuación, lo que le hizo el ganador de la segunda gala.

El cantante consiguió levantar a todo el plató tras imitar a Guns N'Roses con su famoso Welcome to the jungle. Al finalizar, Chenoa necesitó la ayuda de un abanico: "Esta es la canción más caliente de Guns".

Carlos Latre alabó el mérito del concursante. "Esto ha sido una bestialidad absoluta. Tiene tal dominio del instrumento que ha sabido cuánto rasgar la voz para dar en el personaje", dijo en la valoración.

Jadel donó los 3.000 euros del premio a Cruz Roja, para las personas afectadas por el volcán de La Palma, ya que "siguen teniendo necesidades". El ganador mostró mucho agradecimiento:"No sabía que iba a vivir un momento así. Quiero dar las gracias quienes me apoyan y al equipo".