El de mandar un audio para dar el okay me ha puesto MUY VIOLENTO



Yo seré un borde pero así lo digo, me haces la del:



-Hola *audio de 8 minutos*



Y ya no somos amigos.



Es decir... Ni te voy a escuchar, ni vas a recibir respuesta o sea que... We're done mate, te me cuidas 👍🏻 https://t.co/CB51IbQ8Ik