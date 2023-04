La calzada romana de Castrocalbón: dos mil años borrados en cuestión de días

Desde finales del siglo I d.C., durante el imperio de Vespasiano y su hijo Tito, la Vía Nova conectaba Bracara Augusta (actual Braga, Portugal) con Asturica Augusta (Actual Astorga,León) y servía como principal trazado comercial en el noroeste de la península. Dos mil años después, a su paso por Castrocalbón (León), donde adquiría el nombre de Calzada del Obispo, se conservaba como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Hasta el pasado 13 de febrero, cuando el alcalde socialista de la localidad leonesa, Luis Antonio Cenador, decidió pasar por encima de la calzada una motoniveladora para "eliminar baches".

Los cerca de mil vecinos del municipio no daban crédito a lo que estaban presenciando: casi un kilómetro y medio de su calzada bimilenaria se reducía a escombros bajo toneladas de tierra y nadie entendía el motivo, pues el camino que dibuja la, ya extinta, calzada no lleva a ningún lugar de tránsito que necesite ser alisado.

Uno de los sellos de extracción de áridos para la construcción de la vía romana y al lado la vía romana recién destruida por maquinaria pesada. Isaac Moreno Gallo

Ante tal atropello, los vecinos denunciaron los hechos a la Guardia Civil y contactaron con Isaac Moreno Gallo, uno de los mayores expertos en este tipo de infraestructuras, quien divulga sus conocimientos a través de las redes sociales. El geógrafo e historiador, además de ingeniero civil, publicó un video donde denunciaba el "crimen" que se había perpetrado en Castrocalbón, lo cual puso en alerta a la Junta de Castilla y León, que ha abierto un expediente administrativo al ayuntamiento, y a la Guardia Civil, quienes han interpuesto diligencias penales.

Una calzada bimilenaria excavada y sepultada

En cuestión de una semana, la maquinaria pesada excavó y sepultó parte del trazado de la Calzada del Obispo para construir sobre ella un camino de cinco metros de ancho con cuentas a los lados que han borrado el rastro de lo que fue una calzada romana ya imposible de reconstruir. Moreno afirma que "es una de las vías mejor conservadas de la provincia de León". Además, añade que en Castilla y León es donde se encuentran las mejor conservadas de España, pues "es la región donde más se han investigado".

Desde el ayuntamiento de la localidad leonesa, según publicó este miércoles Europa Press, niegan los daños y subrayan que la actuación contó con una memoria publica a la que no se presentó ninguna alegación. Por su parte, la Delegación Territorial de León afirma a 20minutos que el alcalde "nunca pidió permiso para acometer esas obras". Inciden en que al tratarse de un patrimonio protegido tendrían que haber pedido permiso a la Comisión de Patrimonio de la Junta.

Imagen de la zona hace unos años. Terraplén de la vía romana, en el páramo de la Chana, en Castrocalbón. La laguna de la izquierda es una hoya de extracción de materiales para la formación de la vía romana. Isaac Moreno Gallo

La Administración provincial envió este miércoles a un arqueólogo del servicio territorial de Cultura para realizar un informe sobre el estado de la zona, donde se reconoce una supuesta infracción contemplada por la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, por la cual el Ayuntamiento de Castrocalbón se puede enfrentar a multas que irían desde los 600 a los 600.000 euros.

Un caso "especialmente sangrante"

Para Moreno, lo sucedido es "una locura" a la que no encuentra explicación: "Es como si ves una catedral y la tiras abajo a sabiendas de lo que haces". Para el experto, este caso es "especialmente sangrante", pues, aunque hayan sucedido actos similares en otros lugares, este estaba perfectamente señalizado y contaba con carteles divulgativos a lo largo de la calzada, por lo que "no hay lugar a duda".

Señal explicativa de los valores patrimoniales de la calzada romana junto al terraplén de la calzada en el páramo de la Chana de Castrocalbón. Isaac Moreno gallo

En la misma línea, el arqueólogo Emilio Campomanes Albaredo reconoce que se llevó "un disgusto muy grande" cuando se enteró y tampoco comprende el motivo, ya que no se trata de una causa mayor, "como puede ser la construcción de una autovía o una línea de AVE". Además, argumenta que, a día de hoy, las administraciones cuentan con archivos electrónicos de patrimonio cultural, por lo que no vale decir que lo ignoraban, “eso ya no sirve y menos para un ayuntamiento”.

Según explica Moreno, la buena conservación de la calzada a lo largo de los años se debe principalmente a la orografía del terreno, ya que se trata de un páramo donde la erosión del aire es prácticamente inexistente. Campomanes añade que la vía no ha dejado de utilizarse en las épocas sucesivas, sirviendo de guía para otros caminos, lo que ha favorecido en su conservación.

Una vía de comercio desde el Atlántico

La Vía Nova supuso durante los primeros siglos de nuestros tiempos un camino de vital importancia para toda la zona noroeste de la península, donde las principales capitales se encontraban en las actuales Braga (Portugal), Astorga (León) y Lugo (Galicia), interconectadas entre sí a través de estas vías, según cuenta Campomanes.

La ciudad lusa era la conexión con los puertos del atlántico portugués y desde allí se transportaban los carros llenos de vajillas, aceites, vinos, dátiles o aceitunas, entre otros alimentos. Estos productos llegaban a la península desde el Mediterráneo oriental y el norte de África. Por su parte, desde Astorga se comerciaba con productos de interior, como cereales o ganado.

En concreto, el tramo que atraviesa la localidad leonesa de Castrocalbón, se extiende al largo de tres kilómetros y medio, pasando por el Monte de la Chana, muy próximo al río Eria y cubierto de encimas donde se conserva parte de su terraplén perfectamente visible. A ambos lados del trazado, se pueden observar varios campamentos romanos y yacimientos de extracción de piedra, los cuales se hacen visibles los días de lluvia, cuando se quedan marcados por la inundación de la zona.

Denuncian un falta de protección

Desde la asociación Hispania Nostra, que lucha desde 1976 por la defensa, promoción y puesta en valor del patrimonio cultural, han incluido esta calzada en su "Lista Roja", una iniciativa desde donde ayudan a visibilizar y concienciar a la sociedad sobre el deterioro del patrimonio cultural, además de promocionar un mecenazgo si fuera posible la restauración. En esta ocasión consideran que se podría crear una "Lista Negra" debido a la gravedad de los hechos.

La vía romana seccionada y destruida por la cuneta del camino recién construido. Hispania Nostra

Tanto Hispania Nostra como Moreno y Campomanes coinciden en la falta de protección que existe actualmente en torno a las calzadas romanas, las cuales deberían empezar por declararse bienes de interés cultural, además de mejorar su señalización y limpieza. En concreto, la de Castrocalbón sí que se encontraba bien señalizada, pero ni de esa forma ha evitado los hechos acontecidos.

La participación de la Administraciones pública en materia de conservación es algo que desde Hispania Nostra reivindican como "fundamental", pues no basta con las actividades voluntarias por parte de la sociedad civil para proteger los bienes patrimoniales, "deben vigilarlo mucho más de cerca".