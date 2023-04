Cómo limpiar botas de piel fácilmente y sin estropear el material

A la hora de guardar o sacar las botas del armario cada temporada, es importante limpiarlas antes correctamente para que queden perfectas para su posterior uso. En el caso de las botas de piel, hay que tener mucho cuidado con los productos y métodos que se aplican para la limpieza, ya que es un material delicado.

Por ello, conviene conocer una serie de trucos y recomendaciones para limpiar las botas de forma sencilla, siguiendo unos pasos rápidos, y sin estropear el material.

Pasos para limpiar las botas de piel

En el caso de tener unas botas de piel de alguna marca específica, es común que el propio fabricante dé las pautas necesarias para mantener y limpiar las botas sin estropearlas. En este caso, es fundamental seguir esas instrucciones.

Si no es así, es importante saber que el calzado de piel no se puede lavar a máquina, no se puede meter en la lavadora, y tampoco sumergirlo en el agua o mojarlo excesivamente, ya que se estropea el material.

De este modo, lo más recomendable es llevar a cabo un mantenimiento frecuente, pasando un paño limpio y seco por la superficie de la bota para eliminar la suciedad y no dejar que se acumulen manchas que, después, son mucho más difíciles de quitar.

Para hacer una limpieza más profunda, se puede usar un paño húmedo, bien escurrido, para quitar el excedente de agua. Basta con frotar la piel suavemente y, después, dejar las botas secar al aire libre, sin usar ningún tipo de fuente de calor, ya que ello también es dañino para el material.

Por último, para el correcto mantenimiento de las botas de piel es fundamental echar sobre el material algún tipo de hidratante específico, como el betún, para que la piel no se agriete ni se estropee.